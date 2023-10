La startup de fabricació a l'espai Varda Space Industries aterrarà la propera nau espacial a Austràlia

La startup de fabricació a l'espai Varda Space Industries ha anunciat que la seva propera nau espacial aterrarà a Austràlia. Això es produeix quan la companyia continua treballant amb els reguladors nord-americans per obtenir l'aprovació per a la reentrada de la seva primera missió a Utah. La Força Aèria dels EUA i l'Administració Federal d'Aviació van rebutjar recentment la sol·licitud de Varda per aterrar la seva nau espacial al desert d'Utah a causa de problemes de coordinació sota el marc de reentrada anomenat Part 450.

El cofundador de Varda, Delian Asparouhov, va explicar que la decisió no tenia res a veure amb la seguretat, el disseny o les anàlisis del vehicle sinó amb la coordinació entre les tres parts implicades. No obstant això, l'empresa continua confiada que compleix amb tots els requisits normatius i està treballant per coordinar un nou conjunt de dates objectiu per a la reentrada.

Mentre Varda continua la seva col·laboració amb els reguladors nord-americans, ha fet un acord amb l'empresa australiana Southern Launch perquè la seva propera càpsula aterri al Koonibba Test Range el 2024. Asparouhov va aclarir que el trasllat a Austràlia no es deu a problemes de compliment normatiu als Estats Units. Estats sinó més aviat la disponibilitat i els recursos que ofereixen les diferents gammes.

En el futur, Varda té previst tenir almenys de tres a quatre gammes en línia i té com a objectiu aconseguir una cadència de reentrada d'un cop al mes l'any 2026. L'empresa s'ha anat coordinant amb altres gammes, tal com demana l'Utah Test and Training Range, demostrant la seva compromís d'associar-se amb múltiples gammes per augmentar la flexibilitat.

La indústria espacial s'enfronta actualment a reptes reguladors, amb tres grans companyies espacials que testifiquen davant el Congrés per demanar recursos addicionals per a la FAA. Aquestes empreses també van destacar la necessitat d'una regulació racionalitzada per millorar la competitivitat nord-americana.

Asparouhov es va fer ressò d'aquests sentiments i va destacar el creixement exponencial de l'activitat de llançament espacial durant els últims nou anys. Va suggerir que l'enfocament s'hauria de centrar en augmentar la dotació de personal i la capacitat de resposta a l'Oficina de Transport Espacial Comercial de la FAA per fer front a l'augment de la càrrega de treball, en lloc d'implementar grans canvis de política.

