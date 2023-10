Varda Space Industries assegura el lloc d'aterratge a Austràlia per a futures missions espacials

Varda Space Industries, una startup amb seu a Califòrnia centrada en la investigació farmacèutica i la fabricació a l'espai, ha arribat a un acord amb Southern Launch, un operador de rang privat a Austràlia, per a futurs aterratges de naus espacials. Això arriba després que el govern nord-americà es negués a aprovar la reentrada de la primera missió experimental de Varda amb productes farmacèutics fabricats en òrbita. L'Administració Federal d'Aviació (FAA) i la Força Aèria dels EUA no van autoritzar la nau espacial de Varda per aterrar en un camp de proves militars a Utah per problemes de seguretat.

Varda té previst realitzar missions regulars a l'òrbita terrestre baixa per facilitar experiments d'investigació farmacèutica i fabricar fàrmacs en microgravetat. La companyia ha aconseguit finançament de capital risc i està llançant un lot inicial de quatre missions de prova per desenvolupar les tecnologies necessàries. Durant aquestes missions, Varda va fer créixer amb èxit cristalls de ritonavir, un fàrmac contra el VIH, dins de la seva nau espacial.

Per facilitar futures missions, Varda ha prioritzat la recerca de múltiples llocs d'aterratge. L'acord amb Southern Launch permet que la segona missió de Varda, prevista per a mitjans de 2024, torni a entrar i aterrar al remot Koonibba Test Range a Austràlia. Tanmateix, Varda subratlla que encara té previst tornar a entrar als Estats Units amb regularitat.

Delian Asparouhov, president i cofundador de Varda, destaca la importància de tenir opcions de reentrada, de manera similar a com les empreses de llançament utilitzen diferents rampes de llançament i ports espacials. El Koonibba Test Range, situat al sud d'Austràlia, ofereix un rang dedicat per a la reentrada a l'espai comercial. Southern Launch, que opera el rang de proves, ha acollit diversos llançaments de coets suborbitals en els últims anys.

Per dur a terme futures missions espacials i operacions de reentrada a Austràlia, Varda haurà d'obtenir una llicència de reentrada comercial de la FAA. Asparouhov preveu que obtenir l'aprovació de la FAA i els reguladors australians per a la reentrada al rang de proves de Koonibba serà més fàcil en comparació amb l'aplicació anterior per al rang de proves militar d'Utah.

