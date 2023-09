Un repartiment ple d'estrelles podria haver popularitzat l'amenaça d'un asteroide que obliterarà tota la vida a la Terra a la pel·lícula "Don't Look Up", però, en realitat, hi ha un asteroide amb potencial mortal que es dirigeix ​​cap al nostre planeta. L'asteroide Bennu, descobert l'any 2009, té el potencial de causar danys greus a la Terra si es posà en contacte.

Tot i que els locals no s'han de preocupar per l'impacte de l'asteroide al llarg de la seva vida, les generacions futures poden haver de preocupar-se. La propera data d'impacte potencial per a l'asteroide Bennu és el 24 de setembre de 2182. No obstant això, les possibilitats que realment xoqui amb la Terra són molt escasses. Però això no ha impedit que la NASA llanci una missió a Bennu el 2020 per recollir mostres. La nau espacial OSIRIS-REx tornarà a la Terra el diumenge 24 de setembre amb descobriments interplanetaris.

Bennu és un objectiu especialment emocionant per als científics perquè s'ha mantingut gairebé sense canvis des de la formació del sistema solar fa 4.6 milions d'anys. Normalment troba a faltar la Terra, però la seva òrbita se solapa amb la nostra cada sis anys.

Tanmateix, malgrat el seu potencial d'efectes devastadors, l'asteroide Bennu no compleix els criteris d'un "assassí de planetes". Segons la NASA, es considera que qualsevol roca espacial de més d'1 a 2 km de mida té efectes globals. Bennu no compleix aquest requisit de mida. Està classificat com un "asteroide potencialment perillós" per la seva longitud de més de 130 metres i la seva proximitat a l'òrbita de la Terra.

L'impacte de Bennu a la Terra depèn de diversos factors, inclosos els 157 possibles punts d'impacte de la Terra i les seves probabilitats respectives. Tot i que la probabilitat més alta d'impacte és el 24 de setembre de 2182, hi ha un 99.963% de possibilitats que l'asteroide es perdi la Terra.

Si Bennu tingués un impacte, podria causar grans danys a la zona circumdant. L'energia alliberada seria més de 20 vegades la de la Bomba Tsar, l'arma nuclear més poderosa mai provada.

De moment, el camí de Bennu no representa una amenaça immediata per a la Terra, i els individus interessats a observar-lo necessitarien equipament adequat, com ara un telescopi de mida decent. Per mantenir-se informat sobre les condicions meteorològiques a la zona de Vancouver, hi ha disponible una plataforma de predicció fiable amb previsions detallades específiques del barri.

És important tenir en compte que la missió en curs de la NASA a Bennu proporcionarà més informació sobre aquest asteroide potencialment perillós en el futur.

