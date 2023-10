V0610 Verge: un sistema binari de contacte de baixa massa

By

Un estudi recent realitzat per astrònoms del projecte Binary Systems of South and North (BSN) ha proporcionat noves idees sobre V0610 Virgo, una estrella binària llunyana. Publicat al servidor de preimpressió arXiv, el document de recerca revela que V0610 Virgo és un sistema binari de contacte de baixa massa.

Els binaris de contacte, també coneguts com a binaris de tipus W Ursae Majoris (tipus W UMa), són sistemes estel·lars binaris compostos per dues estrelles nanes en contacte entre elles. Tenen un període orbital curt i presenten variacions de llum contínues. Aquests sistemes tenen el potencial de proporcionar informació valuosa sobre l'evolució estel·lar.

V0610 Verge, situat a aproximadament 1,560 anys llum de la Terra, és un binari eclipsant amb una magnitud aparent de 13.3 mag. El sistema té un període orbital d'unes vuit hores.

Utilitzant observacions fotomètriques, l'equip d'astrònoms dirigit per Ailar Alizadehsabegh de BSN va analitzar V0610 Virgo. Les dades van revelar que el sistema binari consta de dues estrelles de mida i massa similars. L'estrella més calenta, classificada com a tipus espectral G3, té un radi d'uns 0.735 radis solars i una massa de 0.4 masses solars. L'estrella més freda, classificada com a tipus espectral G8, té un radi d'aproximadament 0.741 radis solars i una massa de 0.399 masses solars.

L'estudi va classificar V0610 Virgo com un sistema binari de contacte de baixa massa amb una relació de massa de 0.998. El sistema té un factor d'emplenament de 0.085 i una inclinació de 70.65 graus. Es va trobar que les lluminositats de l'estrella més calenta i més freda eren de 0.55 i 0.43 lluminositats solars, respectivament.

L'estudi també va assenyalar que la tendència de variació del període orbital a V0610 Virgo està a una disminució, cosa que és típica dels sistemes binaris de contacte de baixa massa. Aquests binaris sovint formen un disc que podria ser un lloc per a la formació de planetes, amb una edat més curta que la de les estrelles hostes. Es proposen observacions addicionals de V0610 Virgo per determinar si aquest sistema podria ser un lloc de naixement potencial per als planetes extrasolars.

Fonts:

– Ailar Alizadehsabegh et al, First Light Curve Study of the Low Mass Contact Binary V0610 Vir, arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2309.14369

– Revista: arXiv

Article original: V0610 Virgo és un binari de contacte de poca massa, observacions trobades (2023, 4 d'octubre) recuperades el 4 d'octubre de 2023 a [article font]