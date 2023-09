Els investigadors desenvolupen ressonadors fotònics basats en xips per a circuits integrats fotònics UV avançats

Els investigadors han fet avenços significatius en el desenvolupament de ressonadors fotònics basats en xips amb una pèrdua mínima de llum UV. Aquests ressonadors utilitzen pel·lícules primes d'alúmina i tenen el potencial per a diverses aplicacions, com ara la detecció espectroscòpica, la comunicació submarina i la computació quàntica.

Els circuits integrats fotònics UV (PIC) són un camp emergent que no s'ha explorat àmpliament. Tanmateix, les longituds d'ona UV són crucials per a determinades transicions atòmiques en la informàtica quàntica i per excitar determinades molècules fluorescents en la detecció bioquímica. L'equip de la Universitat de Yale ha avançat en aquesta àrea demostrant la viabilitat de construir circuits fotònics que operen a longituds d'ona UV.

Els investigadors van aconseguir una baixa pèrdua sense precedents a les longituds d'ona UV combinant el material adequat (pel·lícules fines d'alúmina) amb tècniques de disseny i fabricació optimitzades. Els microresonadors es van crear mitjançant un procés de deposició de capa atòmica (ALD) altament escalable, que garanteix pel·lícules primes d'alúmina d'alta qualitat. La gran bretxa de banda d'alumina la fa transparent a la llum UV, permetent una absorció mínima.

Els microresonadors es van dissenyar utilitzant una estructura de guia d'ona costella que aconsegueix el confinament de la llum necessari alhora que minimitza la pèrdua de dispersió. A més, els investigadors van crear amb èxit ressonadors d'anell amb un radi de 400 micres, aconseguint factors de qualitat rècord (Q) que indiquen una pèrdua de llum mínima.

Els PIC UV ara han arribat a un punt crític on la pèrdua de llum per a les guies d'ona ja no és significativament pitjor que les seves contraparts visibles. Això obre oportunitats per aplicar les estructures PIC existents desenvolupades per a longituds d'ona visibles i de telecomunicacions també a longituds d'ona UV.

Els investigadors se centren en més avenços, inclòs el desenvolupament de ressonadors d'anell basats en alúmina que es poden ajustar per treballar amb diferents longituds d'ona, permetent un control precís de la longitud d'ona i la creació de moduladors. També pretenen desenvolupar un sistema UV complet basat en PIC integrant una font de llum UV.

Aquesta investigació innovadora obre el camí per a dispositius basats en xips en miniatura en diversos camps, com ara l'espectroscòpia, les comunicacions i el processament d'informació quàntica.

