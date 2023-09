El viatge de Jed J. Hancock: d'un estudiant subestimat al president del Laboratori de Dinàmica Espacial

Jed J. Hancock va desafiar els dubtes d'un assessor universitari que creia que els enginyers elèctrics neixen, no es fan. Inspirat per aquest repte, Hancock es va convertir en el treballador més dur durant els seus estudis de grau. La seva dedicació va cridar l'atenció del professor d'enginyeria Doran Baker, que el va ajudar a obtenir una beca de la NASA per al seu màster. Avui, Hancock exerceix com a president del Laboratori de Dinàmica Espacial (SDL), un laboratori d'enginyeria i investigació de la Universitat Estatal d'Utah.

SDL, en col·laboració amb la Universitat d'Arizona, va desenvolupar els conjunts de detectors i components elèctrics per a la nau espacial OSIRIS-REx de la NASA. Aquesta nau espacial, equipada amb tres càmeres conegudes col·lectivament com a OCAMS, es va embarcar en una missió per explorar l'asteroide Bennu. Les càmeres, és a dir, PolyCam, MapCam i SamCam, tenien propòsits específics, com ara enfocar la superfície de Bennu i mapejar-la en color. Hancock i el seu equip de SDL van realitzar proves exhaustives per garantir l'eficàcia de les càmeres a l'espai.

La missió OSIRIS-REx s'acosta al final, ja que té previst tornar mostres de Bennu a la Terra a finals d'aquest mes. La nau espacial llançarà una càpsula de retorn de mostra sobre la costa de Califòrnia, que Lockheed Martin recuperarà. S'espera que aquesta càpsula contingui pistes valuoses sobre els orígens del nostre univers. Tanmateix, OSIRIS-REx encara no ha acabat d'explorar. Aviat s'embarcarà en una nova missió, anomenada OSIRIS-APEX, per estudiar l'asteroide Apophis, que tindrà una trobada propera amb la Terra el 2029.

SDL, fundada oficialment per Doran Baker el 1982, té una llarga història de contribució a l'exploració espacial. Com a centre de recerca afiliat a la Universitat del Departament de Defensa, SDL ha participat en diversos programes espacials i sistemes de sensors. També ha treballat en imatges militars, sistemes d'intel·ligència i sistemes d'avions no tripulats. El compromís del laboratori de complir les promeses als socis de la missió, inclosos la NASA i el Departament de Defensa, destaca la seva dedicació als descobriments científics i a la seguretat nacional.

Mentre Jed J. Hancock lidera SDL en els seus esforços en curs, el laboratori es prepara per al llançament d'un nou telescopi al Centre Espacial Kennedy. Aquest telescopi promet millorar la nostra comprensió de l'univers i consolidar encara més el paper de SDL en els avenços científics més agosarats.

Definicions:

– Space Dynamics Laboratory (SDL): un laboratori d'enginyeria i investigació a la Universitat Estatal d'Utah.

– OSIRIS-REx: Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security-Regolith Explorer, una nau espacial de la NASA que va explorar l'asteroide Bennu.

– OCAMS: OSIRIS-REx Camera Suite, que consta de tres càmeres: PolyCam, MapCam i SamCam.

