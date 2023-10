Utilitzant l'ADN com a cola per construir metamaterials de cristall col·loïdal ultra forts

Un equip d'enginyers químics i biològics de la Northwestern University ha desenvolupat una tècnica innovadora per crear metamaterials de cristall col·loïdal ultra forts. Mitjançant l'ús de cadenes d'ADN com a cola, els investigadors van poder muntar nanoestructures metàl·liques en formes personalitzades.

La investigació prèvia ha demostrat el potencial dels metamaterials a escala nanomètrica per a diverses aplicacions. En aquest estudi, l'equip va fer un pas més enllà creant metamaterials encara més petits. Van fabricar nanopartícules metàl·liques de diferents formes, inclosos quadrats sòlids i buits, així com cubs amb cantonades aplanades. El següent pas va ser sintetitzar cadenes d'ADN, que els investigadors van utilitzar per mantenir les nanopartícules juntes, com una cola. L'ADN els va permetre crear metamaterials de cristall col·loïdal de diverses formes, similars a les estructures de construcció amb blocs de Lego.

En particular, l'equip va descobrir que ajustant l'aplicació i la quantitat d'ADN, podrien controlar les interaccions entre els blocs de construcció, donant lloc a diferents propietats en els metamaterials. Es va trobar que alguns dels metamaterials creats eren més forts i rígids que els materials comparables fets de níquel.

A més, els investigadors van observar que aquests metamaterials ultra forts podrien mantenir les seves formes sota pressió extrema, cosa que els fa potencialment útils per a aplicacions basades en l'espai. La naturalesa lleugera d'aquests materials també podria ser beneficiosa per als dispositius electrònics, especialment en aplicacions mèdiques, ja que serien més eficients que els materials actuals en ús.

Aquest avenç en l'ús de l'ADN com a cola per muntar metamaterials a nanoescala obre noves possibilitats per a materials avançats amb propietats a mida. La investigació posterior podria conduir al desenvolupament de dispositius electrònics innovadors i revolucionar diverses indústries.

Fonts: Science Advances (2023). DOI: 10.1126/sciadv.adj8103; Phys.org