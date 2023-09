Ús d'un giroscopi per mesurar les variacions de la rotació de la Terra

Un equip de científics ha desenvolupat una nova manera de mesurar les variacions de la rotació de la Terra mitjançant un giroscopi. Els investigadors, amb seu a l'Observatori geodèsic Wettzell d'Alemanya, van crear una cavitat làser de 16 metres de llarg, coneguda com "G", que funciona com un giroscopi de tipus anell. A l'interior, els raigs làser duals que viatgen en direccions oposades interactuen per crear un patró d'interferència. Els investigadors van trobar que a mesura que la Terra gira, les fluctuacions de la seva velocitat es reflecteixen en el patró d'interferència. Mitjançant l'anàlisi del patró d'interferència, els investigadors van poder calcular la distància recorreguda per un punt determinat de la Terra durant un període de temps específic.

En el seu estudi publicat a la revista Nature Photonics, els investigadors van provar el rendiment del giroscopi durant un període de quatre mesos i van poder mesurar la durada d'un dia determinat en només uns quants mil·lisegons. Aquest nivell de precisió és molt més gran que els mètodes anteriors utilitzats per mesurar la rotació de la Terra i es podria utilitzar per construir models geofísics més precisos per al transport global.

Les troballes de l'equip van ser discutides per Caterina Cimminelli i Giuseppe Brunetti en un article de News & Views també publicat a Nature Photonics. Els investigadors van proposar que aquest nou mètode de mesura de la durada del dia, juntament amb les seves variacions, podria conduir a models geofísics millorats, que tenen aplicacions àmplies en camps com la ciència del clima i la navegació. Els investigadors creuen que aquest enfocament podria proporcionar descripcions més precises de la durada d'un dia, tenint en compte diversos factors que influeixen en la rotació de la Terra, com ara l'atracció de la lluna, els corrents oceànics i les condicions atmosfèriques.

En general, aquest nou enfocament basat en el giroscopi és prometedor per avançar en la nostra comprensió de la rotació de la Terra i els seus efectes en diversos fenòmens geofísics.

