Científics russos i nord-americans han fet un descobriment innovador que il·lumina els orígens de la vida a la Terra. Mitjançant un estudi col·laboratiu, han confirmat una teoria de llarga durada que els blocs de construcció de la vida van ser lliurats al nostre planeta des de l'espai exterior a través de la caiguda de roques. Tot i que estudis i experiments anteriors han teoritzat aquesta possibilitat, aquesta investigació conjunta proporciona proves concretes que donen suport a la idea.

Durant les primeres etapes del nostre sistema solar, fa aproximadament entre 4 i 5 mil milions d'anys, quan els planetes tot just començaven a formar-se, la Terra va ser bombardejada per meteorits, asteroides i cometes. Aquests objectes celestes, fets de metall i gel, no només transportaven roques de l'espai exterior, sinó també substàncies químiques crucials que van desencadenar una reacció en cadena, que finalment van conduir a la formació de cèl·lules orgàniques.

Els astrofísics de la Universitat de Korolev Samara i els seus col·legues nord-americans van dur a terme investigacions tant teòriques com experimentals per demostrar l'existència de substàncies orgàniques a l'espai. Van descobrir que els agents quelants, que s'utilitzen habitualment en diversos productes de neteja i cosmètics, eren essencials per al desenvolupament de les primeres protocèl·lules biològiques. Aquests agents van facilitar la transferència d'ions metàl·lics a través de les membranes cel·lulars i probablement van tenir un paper en la replicació primerenca de l'ARN.

La importància d'aquesta investigació rau en el fet que és la primera vegada que s'obtenen agents quelants orgànics en anàlegs de gel interestel·lar. Aquest coneixement amplia la nostra comprensió de la complexitat molecular de les molècules orgàniques a l'espai i proporciona una visió de les condicions necessàries per a l'aparició de la vida.

FAQ:

P: Com van arribar a la Terra els components de la vida?

R: Els meteorits i els cometes van portar roques i productes químics de l'espai exterior, contribuint a la formació de cèl·lules orgàniques.

P: Quin paper van tenir els agents quelants en el desenvolupament de la vida?

R: Els agents quelants van ajudar a la transferència d'ions metàl·lics a través de les membranes cel·lulars, potencialment catalitzant la replicació de l'ARN.

P: Quina és la importància d'aquesta investigació?

R: Aquest estudi proporciona proves concretes que recolzen la hipòtesi que la vida es va originar a l'espai exterior, ampliant la nostra comprensió de la complexitat de les molècules orgàniques a l'univers.

P: Hi ha altres estudis que donen suport a la idea que la vida és transportada per les roques espacials?

R: Sí, estudis anteriors han demostrat que els meteorits i els cometes poden portar a la Terra els elements bàsics de la vida, com ara aminoàcids i nucleobases.