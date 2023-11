Cap a desbloquejar els secrets dels forats negres extragalàctics

Científics de l'UR Rao Satellite Center (URSC) d'ISRO i l'Institut Indi de Tecnologia Guwahati (IITG) han aconseguit un avenç significatiu en l'estudi dels forats negres. Mitjançant una tècnica anomenada polarimetria de raigs X, han detectat amb èxit la radiació emesa per una font de forat negre extragalàctic per primera vegada. Aquest descobriment innovador obre nous horitzons per entendre els processos físics subjacents que envolten els forats negres.

El forat negre en qüestió es troba al Gran Núvol de Magallanes (LMC), una petita galàxia acompanyant de la Via Làctia. Conegut com a LMC X-3, és un sistema binari format per un forat negre i una estrella normal que és més calenta, més gran i més massiva que el nostre Sol. El sistema va ser descobert inicialment per un telescopi de raigs X en òrbita el 1971 i des de llavors ha estat objecte d'una àmplia investigació per part de diversos equips d'astrònoms.

El recent avenç va ser possible gràcies a l'Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), la primera missió de la NASA dissenyada específicament per estudiar la polarització dels raigs X dels objectes celestes. Llançat el 2021, IXPE proporciona una tècnica d'observació única que permet als científics aprofundir en els processos d'emissió i la geometria dels objectes acumulats al voltant dels forats negres.

Els científics de l'IITG i la URSC van centrar el seu estudi en el LMC X-3, considerant-lo un laboratori còsmic ideal. En investigar les signatures de polarització de raigs X d'aquest forat negre mitjançant IXPE, van poder detectar emissions polaritzades significatives. Aquestes emissions són probablement el resultat d'una combinació d'emissions directes i/o reflectides d'una atmosfera de disc parcialment ionitzada.

A més, els investigadors van mesurar el gir del forat negre mitjançant l'anàlisi de les observacions de la missió Explorador de composició interior de l'estrella de neutrons (NICER) i la missió de la matriu de telescopis espectroscòpics nuclears (NuSTAR). Les seves troballes indiquen que el forat negre de LMC X-3 presenta una rotació feble.

Aquest estudi innovador s'ha publicat a Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, contribuint encara més a la nostra comprensió dels fenòmens dels forats negres. A mesura que els científics continuen explorant i estudiant la naturalesa misteriosa dels forats negres, avenços com aquests obren el camí per a futurs avenços en astrofísica.