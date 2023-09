Els parcs urbans construïts amb antigues incineradores poden tenir nivells elevats de plom, segons l'estudi

Un estudi recent realitzat per la Universitat de Duke ha descobert que els parcs i parcs infantils de la ciutat construïts als llocs d'antigues incineradores de residus encara poden tenir nivells significativament més alts de plom als sòls superficials. La investigació, dirigida pel professor Daniel D. Richter, va analitzar mostres de sòl superficial de tres parcs de la ciutat de Durham, Carolina del Nord, que es van construir en antics emplaçaments d'incineradors tancats a principis dels anys quaranta.

L'estudi va revelar que les mostres recollides d'una secció d'East Durham Park contenien nivells de plom de més de 2000 parts per milió, que és més de cinc vegades més alt que l'estàndard actual de l'Agència de Protecció del Medi Ambient (EPA) dels EUA per a sòls segurs a les zones de jocs infantils. Les mostres de Walltown Park contenien majoritàriament nivells baixos de plom, però al voltant del 10% eren preocupants i algunes eren molt altes. D'altra banda, les mostres d'East End Park tenien nivells de plom al sòl per sota del llindar actual de l'EPA per a la seguretat dels nens.

Les troballes posen de manifest la necessitat d'augmentar els esforços de monitorització i mitigació als parcs construïts a les antigues incineradores. Richter va destacar la importància de determinar els riscos de contaminació i entendre per què la contaminació està disminuint a diferents ritmes en diferents llocs. Va demanar un mostreig i un seguiment generalitzats, així com la creació de mapes del sòl i mapes de plom del sòl a les ciutats dels Estats Units i el Canadà.

Les enquestes històriques indiquen que aproximadament la meitat de totes les ciutats enquestades als Estats Units i al Canadà van incinerar residus sòlids entre els anys 1930 i els 1950. Les incineradores van cremar diversos tipus d'escombraries i escombraries, inclosos els productes que contenien plom. Les cendres sobrants, que concentraven contaminants com el plom, s'estenia de vegades pels parcs i altres espais urbans.

Per tal de facilitar els esforços de mostreig i seguiment, Richter va esmentar l'ús de noves tecnologies, com ara instruments portàtils de fluorescència de raigs X. Aquests instruments poden proporcionar una anàlisi preliminar de mostres de sòl per a múltiples metalls, inclòs el plom, en només 20 segons. A més, els registres històrics sobre la incineració de residus i l'eliminació de cendres podrien ajudar a identificar els punts calents més ràpidament.

En general, l'estudi destaca els possibles riscos per a la salut a llarg termini associats a la contaminació amb plom als sòls urbans i posa l'accent en la necessitat d'esforços continuats per controlar i mitigar aquests riscos als parcs i altres espais urbans construïts a les antigues incineradores.

Fonts:

– Cartes de Ciència i Tecnologia Ambientals (2023). DOI: 10.1021/acs.estlett.3c00488