Una nova perspectiva: transformar els deserts alimentaris de Glasgow mitjançant l'agricultura urbana

Una investigació recent realitzada per la Universitat de Glasgow i la Universitat Estatal de Florida ha revelat un nou enfocament per abordar els "deserts alimentaris" de Glasgow i reduir la desigualtat. Mitjançant una acurada anàlisi geoespacial, els investigadors van descobrir que la introducció d'horts i parcel·les comunitaris en llocs estratègics de la ciutat podria millorar significativament l'accés a productes frescos i assequibles a les zones poc servides.

L'estudi, titulat "Igualització de l'accés a l'agricultura urbana a Glasgow: un enfocament d'optimització espacial", destaca els molts beneficis de l'agricultura urbana més enllà de la simple disponibilitat d'aliments. A més de proporcionar productes frescos, els horts i les parcel·les comunitaris fomenten les connexions amb la comunitat, intercanvien coneixements sobre els aliments i milloren el benestar mental mitjançant activitats a l'aire lliure.

Actualment, només el 36% dels residents de Glasgow viuen a 10 minuts a peu d'un lloc d'agricultura urbana. L'anàlisi va identificar que les zones econòmicament desfavorides als afores de la ciutat tendeixen a tenir un accés limitat a menjar fresc i barat, donant lloc a "deserts alimentaris". Curiosament, els investigadors van trobar aproximadament 939 hectàrees de terreny buit i abandonat a Glasgow, amb al voltant del 60% de la població vivint a menys de 500 metres d'un espai no utilitzat.

Aprofitant el modelatge d'optimització espacial, l'equip va demostrar que convertir només 15 llocs abandonats en centres d'agricultura urbana podria ampliar l'accés als productes frescos al 50% dels residents de Glasgow, amb un impacte significatiu en la reducció de la desigualtat alimentària. Augmentar l'esforç afegint fins a 60 llocs nous en un passeig de 10 minuts podria servir fins al 70% de la població de la ciutat, eliminant efectivament la desigualtat d'accés.

El Dr. Mingshu Wang, coautor de l'estudi, va assenyalar que Glasgow s'enfronta a reptes importants a causa de l'accés limitat a aliments nutritius i assequibles a les zones de menors ingressos. Tanmateix, aquest enfocament de la planificació urbana basat en dades ofereix solucions prometedores sense requerir una inversió substancial. Mitjançant la reutilització de terres buides en centres d'agricultura comunitària, Glasgow pot abordar l'efecte Glasgow alhora que permet als residents locals fer canvis positius a les seves comunitats.

Preguntes freqüents

P: Què és l'agricultura urbana?



R: L'agricultura urbana es refereix a la pràctica de conrear, processar i distribuir aliments a les zones urbanes o al seu voltant. Això inclou diverses formes, com ara jardins comunitaris, jardins al terrat i granges verticals.

P: Què són els deserts alimentaris?



R: Els deserts alimentaris són zones, normalment en barris de baixos ingressos, on els residents tenen un accés limitat a aliments assequibles i nutritius, que sovint tenen com a resultat un mal resultat de salut relacionat amb la dieta.

P: Com pot beneficiar les comunitats l'agricultura urbana?



R: L'agricultura urbana ofereix diversos beneficis a les comunitats, com ara un major accés a productes frescos i assequibles, connexions socials, intercanvi de coneixements sobre aliments, millora del benestar mental i oportunitats per a l'activitat física.

P: Què és el modelatge d'optimització espacial?



R: El modelatge d'optimització espacial és una tècnica que utilitza algorismes matemàtics per determinar la millor assignació de recursos o ubicacions en funció d'objectius, restriccions i dades espacials específics. En el context d'aquest estudi, es va utilitzar per identificar les ubicacions òptimes per a horts i horts comunitaris per maximitzar l'accessibilitat i reduir la desigualtat alimentària.

(Font: Universitat de Glasgow)