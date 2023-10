Els nous sensors de seguiment d'estrelles permeten la detecció de residus per satèl·lit

S'estan desenvolupant sensors de seguiment d'estrelles per ajudar els satèl·lits a detectar residus orbitals perillosos que no es poden veure des de terra. Els rastrejadors d'estrelles utilitzen la posició coneguda de les estrelles per mantenir els satèl·lits orientats correctament. Arcsec, un especialista belga en components de naus espacials, s'ha associat amb l'empresa portuguesa de gestió del trànsit espacial NeuraSpace per desenvolupar un rastrejador d'estrelles per detectar residus que s'espera que es mostri a l'espai l'any 2025. En combinar els sensors d'Arcsec amb les dades existents de NeuraSpace de fonts públiques i telescopis terrestres. associacions, l'empresa portuguesa podrà fer un seguiment de restes orbitals molt més petites. Mentrestant, Redwire, amb seu a Jacksonville, Florida, ha desenvolupat un rastrejador d'estrelles que pot detectar restes i està previst que estigui en òrbita en els propers sis mesos. Altres fabricants també estan explorant el desenvolupament de rastrejadors d'estrelles per a la detecció de deixalles.

Una aplicació per a rastrejadors d'estrelles en la detecció de deixalles és la imatge d'objectes no cooperants a prop de les naus espacials. True Anomaly, un fabricant de satèl·lits amb seu a Denver, té previst utilitzar càmeres i càmeres d'estrelles Rewire SpectraTRAC per a naus espacials dedicades a aquest propòsit. Luis Gomes, director general de l'especialista en satèl·lits petits AAC Clyde Space, explica que els rastrejadors d'estrelles ja poden detectar objectes no celestes, però normalment s'ignoren aquestes dades per conservar la potència informàtica a bord.

Arcsec també està explorant maneres d'adaptar els rastrejadors d'estrelles que ja estan en òrbita per detectar restes. La companyia ha lliurat fins ara 50 rastrejadors d'estrelles, principalment a cubesats comercials en òrbita terrestre baixa. Convèncer els clients de rastrejadors d'estrelles per fer un seguiment dels residus també implicaria alguns costos addicionals, però podria millorar la imatge de marca dels operadors. L'associació entre Arcsec i NeuraSpace ofereix un incentiu perquè els usuaris de rastrejadors d'estrelles es converteixin en gossos de vigilància de runes, ja que els clients rebran un millor servei i informació de la plataforma de gestió del trànsit espacial.

Fonts:

– https://spacenews.com/startups-arcsec-redwire-look-to-boost-debris-detection/

– https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214552420301026