Un nou estudi troba microplàstics als núvols que podrien afectar el clima

By

Un estudi recent publicat a Environmental Chemistry Letters ha revelat la presència de petites partícules microplàstiques a l'aigua dels núvols recollida de cims d'altitud al Japó. Els microplàstics, de mida que oscil·laven entre 7.1 i 94.6 micròmetres, es van detectar a les mostres d'aigua dels núvols, cosa que suggereix que poden estar influint en la formació de núvols i potencialment afectant el clima.

Ja s'ha trobat que els microplàstics, que són partícules de menys de 5 mil·límetres de mida, contaminen els oceans, els rius, els sòls i fins i tot els òrgans interns de la vida salvatge. Un nombre creixent d'investigacions també ha demostrat que els microplàstics poden transportar-se a través de l'atmosfera, ser expulsats a l'aire pel vent i l'esprai del mar i després tornar a caure a terra sota la pluja. Ara, aquest nou estudi suggereix que els microplàstics també poden estar presents als núvols.

Els investigadors van recollir mostres d'aigua dels núvols mitjançant dispositius de filferro fi i les van analitzar mitjançant tècniques d'imatge. Van trobar microplàstics de nou tipus diferents de plàstics, inclosos polietilè, polipropilè i tereftalat de polietilè. Cada litre d'aigua dels núvols examinat contenia entre 6.7 i 13.9 microplàstics, tot i que les xifres reals poden ser més altes a causa de la possible pèrdua de partícules durant la recollida.

L'estudi suggereix que els microplàstics podrien actuar com a nuclis de condensació de núvols o partícules de nucli de gel, afectant la formació de núvols. Això podria tenir implicacions per al clima de la Terra, ja que els núvols poden reflectir la llum solar i refredar el planeta, o contribuir a l'alliberament de gasos d'efecte hivernacle com el metà i el diòxid de carboni, escalfant la Terra.

Tanmateix, alguns experts plantegen dubtes sobre l'impacte directe dels microplàstics en la formació de núvols. Argumenten que la presència de microplàstics als núvols podria significar simplement que les partícules s'estan transportant amb la massa d'aire i no influeixen directament en el procés de formació dels núvols.

Determinar l'impacte dels plàstics en els sistemes, els ecosistemes i la salut de la Terra és d'una importància crítica, atès l'augment previst de la producció de residus plàstics. Amb uns 26 milions de tones mètriques de residus de plàstic previstes entre la dècada de 1950 i el 2050, calen més investigacions per entendre completament els efectes dels microplàstics sobre la formació de núvols i el clima.

Fonts:

– Cartes de Química Ambiental

– Mongabay