Nou material quàntic: nanoribbons de grafè individuals contactats per primera vegada

Els científics de l'Empa i els seus col·laboradors internacionals han aconseguit un gran avenç en la tecnologia quàntica en contactar amb èxit amb nanoribs de grafè atòmicament precisos. Els nanoribs de grafè són estructures bidimensionals de carboni que presenten propietats físiques úniques i una varietat d'efectes elèctrics, magnètics i òptics. Tanmateix, estudiar aquests nanoribs és un repte, ja que les seves propietats quàntiques es fan més pronunciades a mesura que es fan més estretes. En aquest estudi, els investigadors van utilitzar elèctrodes de nanotubs de carboni d'una mida similar per posar-se en contacte amb nanoribs de grafè únics, que només tenen aproximadament 1 nanòmetre d'amplada.

En col·laboració amb altres grups de recerca, l'equip va obtenir els nanoribs de grafè de precisió atòmica del laboratori nanotech@surfaces de l'Empa i les molècules precursores de l'Institut Max Planck d'Investigació de Polímers. Els nanotubs de carboni van ser cultivats per un grup de la Universitat de Pequín i l'anàlisi computacional es va fer en col·laboració amb la Universitat de Warwick.

Per garantir un contacte precís entre els nanoribbons i els elèctrodes de nanotubs, els investigadors van haver de transferir-los i alinear-los amb cura al mateix substrat. L'èxit de l'experiment es va confirmar mitjançant mesures de transport de càrrega realitzades a baixes temperatures. Els investigadors esperen que els efectes quàntics robusts dels nanoribs de grafè fins i tot es puguin observar a temperatura ambient, cosa que podria tenir implicacions significatives per al disseny de futurs materials quàntics. Aquest avenç ens acosta un pas més a fer realitat la promesa de la tecnologia quàntica, amb el seu potencial per revolucionar diversos camps com la informàtica, la comunicació i la ciència dels materials.

Fonts:

– Els investigadors de l'Empa i els seus col·laboradors internacionals han connectat amb èxit els elèctrodes de nanotubs de carboni a nanoribs atòmicament precisos individuals. Crèdit: Empa

- Article de recerca publicat a Nature Electronics: "Nanoribbons llargs individuals de grafè contactats per elèctrodes de nanotubs de carboni enrotllats" [Sense URL proporcionats]

Missatge de navegació