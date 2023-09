Austràlia desenvolupa una eina de diagnòstic basada en CRISPR per a la detecció de virus Monkeypox

Investigadors d'Austràlia han desenvolupat una eina de diagnòstic innovadora, MPXV-CRISPR, per a la detecció del virus de la verola del mico (MPXV). Aquesta eina, la primera d'aquest tipus a Austràlia, utilitza la tecnologia CRISPR per detectar el virus amb una precisió i velocitat notables. La investigació, un esforç col·laboratiu liderat per l'Institut Peter Doherty per a la infecció i la immunitat i l'Institut d'Investigació Mèdica Walter i Eliza Hall, es va publicar a The Lancet Microbe.

Tot i que la tecnologia CRISPR és més coneguda per les seves capacitats en l'edició del genoma, recentment s'ha convertit en una eina poderosa amb finalitats de diagnòstic. MPXV-CRISPR està dissenyat per orientar seqüències genètiques específiques que només es troben en el virus MPXV. El doctor Soo Jen Low de la Universitat de Melbourne, un dels primers autors de l'estudi, va explicar que les eines de diagnòstic basades en CRISPR actuen com a detectius superprecisos, identificant ràpidament el material genètic associat a patògens específics.

L'eina MPXV-CRISPR està programada per reconèixer el virus mitjançant l'enginyeria de "guies" basades en una base de dades de 523 genomes MPXV. Quan l'ADN viral està present en una mostra clínica, el sistema CRISPR es guia a l'objectiu i emet un senyal que indica la presència del virus. Els nivells de sensibilitat i precisió d'aquest mètode de prova són comparables als mètodes de PCR estàndard, però amb l'avantatge d'oferir resultats en una fracció del temps.

Una de les característiques innovadores de MPXV-CRISPR és la velocitat a la qual pot proporcionar un diagnòstic. El diagnòstic tradicional de la verola del mico sovint es basa en la configuració centralitzada del laboratori, que pot provocar retards de diversos dies abans que els resultats de les proves estiguin disponibles. En canvi, MPXV-CRISPR pot detectar el virus en només 45 minuts, la qual cosa permet una detecció ràpida in situ.

L'equip d'investigació està treballant ara per adaptar MPXV-CRISPR a un dispositiu portàtil que es pugui desplegar en punts d'atenció de tot el país. Això permetria un diagnòstic més ràpid i accessible, especialment en zones remotes o llocs amb recursos limitats. L'equip pretén revolucionar la gestió de la verola del mico, millorar els resultats dels pacients i millorar la resposta de la salut pública a futurs brots.

La col·laboració de recerca va incloure l'Institut Peter Doherty, l'Institut d'Investigació Mèdica Walter i Eliza Hall, el Centre de Salut Sexual de Melbourne i la Universitat de Monash.

