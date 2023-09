Presentació de MPXV-CRISPR: una eina de diagnòstic revolucionària per al virus Monkeypox

By

Un equip de científics de l'Institut Peter Doherty per a la infecció i la immunitat i l'Institut d'Investigació Mèdica Walter i Eliza Hall ha desenvolupat una eina de diagnòstic innovadora anomenada MPXV-CRISPR. Publicada a The Lancet Microbe, aquesta eina utilitza la tecnologia CRISPR per detectar el virus de la verola del mico (MPXV) en mostres clíniques de manera ràpida i precisa, superant els mètodes de diagnòstic existents. S'orienta específicament a seqüències genètiques exclusives de MPXV, el que el converteix en el primer mètode de diagnòstic basat en CRISPR d'aquest tipus a Austràlia.

La tecnologia CRISPR, coneguda per les seves capacitats d'edició del genoma, s'està utilitzant ara amb finalitats de diagnòstic. El doctor Soo Jen Low, oficial d'investigació de l'Institut Doherty i co-autor de l'estudi, descriu els diagnòstics basats en CRISPR com a detectius precisos que identifiquen pistes específiques relacionades amb la presència de patògens. En el cas de MPXV-CRISPR, està "programat" per reconèixer el virus mitjançant guies d'enginyeria que s'uneixen a parts específiques de l'ADN viral.

Quan es detecta ADN viral en una mostra clínica, el sistema CRISPR es guia a l'objectiu i emet un senyal per indicar la presència del virus. Aquest mètode de diagnòstic aconsegueix una sensibilitat i precisió comparables als mètodes de PCR estàndard, però en una fracció del temps.

Una de les característiques innovadores de MPXV-CRISPR és la seva rapidesa per proporcionar un diagnòstic. Els diagnòstics actuals de la verola del mico solen trigar dies a proporcionar resultats, mentre que MPXV-CRISPR pot detectar el virus en només 45 minuts. Actualment, l'equip està treballant per adaptar aquesta tecnologia a un dispositiu portàtil que es pugui utilitzar per a la detecció in situ del virus de la verola del mico en diversos entorns sanitaris.

El doctor Shivani Pasricha, oficial d'investigació sènior de l'Institut d'Investigació Mèdica Walter i Eliza Hall i coautor principal de l'estudi, destaca l'impacte potencial de MPXV-CRISPR en la salut pública. En millorar l'accés a diagnòstics ràpids i fiables, especialment en àrees amb recursos limitats o ubicacions remotes, aquest enfocament descentralitzat de les proves podria accelerar el tractament i millorar els resultats dels pacients.

La col·laboració entre les institucions de recerca va implicar l'Institut Doherty, l'Institut d'Investigació Mèdica Walter i Eliza Hall, el Centre de Salut Sexual de Melbourne i la Universitat de Monash.

font:

- Soo Jen Low et al, Detecció ràpida del virus de la verola del mico mitjançant un assaig mediat per CRISPR-Cas12a: un estudi de validació i avaluació de laboratori, The Lancet Microbe (2023). DOI: 10.1016/S2666-5247(23)00148-9