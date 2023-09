Els astrònoms observen les ones de ràdio de la supernova de tipus Ia per primera vegada

Els astrònoms han fet un descobriment sense precedents detectant ones de ràdio emeses des d'una supernova de tipus Ia. Aquesta observació innovadora revela noves idees sobre la naturalesa de les explosions de nanes blanques i els seus entorns rics en heli.

Les supernoves de tipus Ia són explosions nuclears que es produeixen en estrelles nanes blanques. Són àmpliament utilitzats pels astrònoms per mesurar distàncies cosmològiques i estudiar l'expansió de l'Univers. Tanmateix, el mecanisme exacte darrere de les supernoves de tipus Ia no s'entén del tot. Es creu que l'explosió es desencadena per l'acreció de massa d'una estrella acompanyant, on el material acumulat consisteix principalment en hidrogen. Tanmateix, també es va plantejar la hipòtesi que les nanes blanques podrien acumular heli d'una estrella acompanyant que ja havia perdut la seva capa exterior d'hidrogen.

Un dels misteris que envolten les explosions de nanes blanques és el comportament de la matèria despullada de l'estrella acompanyant. No tot el material cau sobre la nana blanca; una part forma un núvol de material circumstel·lar al voltant del sistema estel·lar binari. S'esperava que les ones de xoc de l'explosió que viatjaven a través d'aquest material circumstel·lar excitessin els àtoms i donaran lloc a l'emissió d'ones de ràdio fortes. Malgrat moltes observacions de supernoves de tipus Ia que es van produir dins d'un núvol de material circumstel·lar, les emissions d'ones de ràdio no s'havien detectat fins ara.

Un equip internacional d'investigadors, inclosos membres de la Universitat d'Estocolm i de l'Observatori Astronòmic Nacional del Japó, va observar una supernova de tipus Ia que va explotar el 2020. Van trobar que aquesta supernova estava envoltada de material circumstel·lar compost principalment d'heli. A més, van detectar amb èxit les ones de ràdio de la supernova. Comparant la força de les ones de ràdio observades amb models teòrics, els investigadors van determinar que la nana blanca havia estat acumulant material a una velocitat d'aproximadament 1/1000 de la massa del Sol per any. Aquesta és la primera supernova de tipus Ia confirmada provocada per l'acreció de massa d'una estrella acompanyant amb una capa exterior que consisteix principalment en heli.

S'espera que el descobriment d'ones de ràdio d'aquesta supernova de tipus Ia rica en heli aprofundeixi en la nostra comprensió del mecanisme d'explosió i de les condicions que condueixen a una supernova de tipus Ia. L'equip d'investigació té previst continuar buscant emissions de ràdio d'altres supernoves de tipus Ia per obtenir més informació sobre l'evolució que condueix a aquests esdeveniments explosius.

