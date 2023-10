Missió de la NASA per explorar el món dels metalls al nostre sistema solar

La NASA s'embarca en una missió sense precedents per visitar un asteroide anomenat Psyche, que es creu que és un món metàl·lic. Psyche es troba al cinturó principal d'asteroides entre Mart i Júpiter. La missió té com a objectiu determinar si Psyche és el nucli exposat d'un bloc de construcció planetari primerenc. Missions anteriors han visitat asteroides propers a la Terra, però Psyche no representa cap amenaça per al nostre planeta.

La nau espacial, també anomenada Psyche, es llançarà dijous i arribarà a l'asteroide l'any 2029. Al llarg de dos anys, la missió estudiarà Psyche utilitzant un conjunt d'instruments científics per descobrir la seva veritable naturalesa.

Psique, que rep el nom de la deessa grega de l'ànima, és l'asteroide metàl·lic més gran del nostre sistema solar. Mesura aproximadament 173 milles d'ample i 144 milles de llarg. Les observacions amb radar i telescopis han revelat que Psique probablement conté ferro, níquel i altres metalls, així com algun material rocós i silicat. Els científics creuen que Psyche va començar com el nucli ric en ferro d'un planetesimal, que va perdre les seves capes exteriors a causa de col·lisions amb altres objectes rocosos.

La missió a Psyche és molt prometedora per entendre la formació del planeta. Mitjançant l'estudi del nucli metàl·lic exposat de Psyche, els científics esperen obtenir informació sobre la composició i l'estructura dels nuclis de la Terra, Mercuri i Mart. Els instruments de la nau espacial també buscaran signes de diferenciació a la superfície de Psyche, que podrien proporcionar pistes sobre com materials pesants com els metalls s'enfonsen al centre i formen un nucli dins d'un planeta.

Un dels aspectes més emocionants de la missió és l'oportunitat d'observar de prop la superfície d'un món metàl·lic. Els asteroides no tenen atmosfera, de manera que les seves superfícies pateixen la meteorització per impactes i radiació. Els científics estan ansiosos de veure com la meteorització espacial ha afectat a Psyche.

Tot i que encara hi ha moltes preguntes al voltant de Psyche, s'espera que la missió il·lumini els seus misteris i ofereixi informació valuosa sobre les primeres etapes del nostre sistema solar.

Font: NASA, CNN