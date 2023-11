Nous coneixements sobre la reproducció de ratpenats: aparellament sense intromissió

En el món de la reproducció dels mamífers, sempre s'ha suposat que l'aparellament implica la intromissió: un mamífer penetra l'altre amb el seu penis. Tanmateix, un estudi recent ha revelat que els ratpenats de serotina mascles han adoptat un enfocament diferent, reescrivint les regles de l'aparellament dels mamífers. Aquests ratpenats participen en un estil d'aparellament que recorda més els ocells que els seus homòlegs peluts.

L'estudi, dirigit pel doctor Nicolas Fasel, va examinar el comportament d'aparellament dels ratpenats de serotina (Eptesicus serotinus) i va fer un descobriment sorprenent. En lloc d'utilitzar el seu penis per a la intromissió, els ratpenats de serotina masculins l'utilitzen com a "braç copulador". Toquen els seus genitals juntament amb la vulva de la femella, donant lloc a un mètode únic d'aparellament que és més semblant als ocells que a qualsevol altre mamífer conegut. Aquesta troballa desafia la nostra comprensió de les normes d'aparellament i mostra les fascinants adaptacions que poden sorgir en la batalla dels sexes.

L'equip va observar hores d'imatge de vídeo d'una església holandesa freqüentada per ratpenats de serotina i també va observar ratpenats en captivitat en un centre de rehabilitació de ratpenats d'Ucraïna. A partir d'aquestes observacions, es van adonar que els ratpenats de serotina masculins tenen una estructura "en forma de cor" coberta de pèl a la punta del seu penis quan estan completament erectes. Aquesta estructura funciona com un braç copulador, reposicionant la membrana de la cua de la femella per permetre als mascles trobar la posició d'aparellament ideal.

Les sessions de còpula entre els ratpenats de serotina mascles i femelles poden durar una mitjana de 53 minuts, algunes de més de mig dia. Aquesta durada prolongada es deu probablement a la naturalesa única del seu estil d'aparellament.

El descobriment d'aquest comportament d'aparellament no convencional en ratpenats de serotina fa llum sobre el concepte de conflicte sexual, on mascles i femelles de la mateixa espècie evolucionen en resposta als intents dels altres per obtenir un avantatge. En el cas dels ratpenats de serotina, l'estructura dels seus genitals ha evolucionat en resposta als mecanismes de defensa emprats per les femelles per allunyar els pretendents no desitjats.

Avançant, els investigadors pretenen explorar els comportaments copuladors en altres espècies de ratpenats i aprofundir en els aspectes més secrets de la reproducció dels ratpenats. Aquesta nova comprensió dels comportaments d'aparellament dels ratpenats obre vies interessants per a més investigacions sobre les meravelles de la reproducció animal.

