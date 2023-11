El fascinant món del carnivori fúngic: com un depredador atrapa i digereix les preses

By

Un estudi recent ha proporcionat noves idees sobre els complexos processos moleculars implicats quan un fong carnívor captura i consumeix la seva presa. La investigació es va centrar en Arthrobotrys oligospora, una espècie de fong que normalment obté nutrients de la matèria orgànica en descomposició, però que pot recórrer a la depredació quan s'enfronta a la fam o la presència de cucs propers.

Tot i que estudis anteriors han aportat una mica de llum sobre la biologia de les relacions depredador-presa en els fongs, els detalls moleculars d'aquest procés s'han mantingut en gran part desconeguts. Per abordar aquesta bretxa de coneixement, un equip dirigit per Hung-Che Lin de l'Acadèmia Sinica de Taipei va realitzar una sèrie d'experiments de laboratori utilitzant el cuc nematode Caenorhabditis elegans.

Mitjançant una tècnica anomenada RNAseq, els investigadors van analitzar l'activitat de diferents gens d'A. oligospora en diferents etapes de depredació. Van descobrir diversos processos biològics clau que semblen tenir un paper crucial en el comportament depredador d'aquest fong.

Les troballes suggereixen que quan A. oligospora detecta un cuc, hi ha un augment de la replicació de l'ADN i la producció de ribosomes. Posteriorment, hi ha una regulació positiva dels gens que codifiquen proteïnes implicades en la formació i la funció de la trampa, incloses les proteïnes adhesives de cuc secretades i una família de proteïnes recentment identificada anomenada "proteïnes enriquides per trampa" (TEP).

Finalment, un cop A. oligospora ha estès les estructures filamentoses al cuc per digerir-lo, els gens que codifiquen diversos enzims coneguts com a proteases es tornen més actius, especialment un grup conegut com a metaloproteases. Aquestes proteases s'encarreguen de descompondre les proteïnes, cosa que indica el seu paper en la digestió dels cucs.

Aquestes troballes no només proporcionen una comprensió més profunda dels mecanismes moleculars subjacents a la depredació d'A. oligospora, sinó que també posen les bases per a futures investigacions sobre altres interaccions fongs depredador-presa.

FAQ:

P: Què és RNAseq?

R: RNAseq és una tècnica utilitzada per analitzar l'expressió gènica mesurant el nivell de molècules d'ARN en una mostra. Proporciona informació valuosa sobre l'activitat de diferents gens en diferents moments del temps.

P: Què són les proteases?

R: Les proteases són enzims responsables de descompondre les proteïnes en pèptids o aminoàcids més petits. Juguen un paper essencial en diversos processos biològics, inclosa la digestió.

P: Què és la metaloproteasa?

R: Les metal·loproteases són una classe de proteases que requereixen ions metàl·lics, com el zinc, per a la seva activitat enzimàtica.

font: phys.org