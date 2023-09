Comprensió dels motors bacterians: implicacions per a nanomàquines eficients

Investigadors de la Universitat de Nagoya, la Universitat d'Osaka i l'Institut de Biociència i Tecnologia de Nagahama han fet descobriments significatius sobre la locomoció de bacteris i les seves aplicacions potencials en el desenvolupament de nanomàquines. L'equip, dirigit pel professor emèrit Michio Homma i el professor Seiji Kojima, va identificar el paper de la molècula FliG a la capa flagel·lar, o el "motor" dels bacteris.

El motor flagel·lar dels bacteris té un rotor i un estator. L'estator funciona com el motor, mentre que el rotor gira en funció de la transmissió de la rotació de l'estator. Aquest mecanisme permet als bacteris avançar o retrocedir. L'anell C, un complex proteic, controla aquest moviment. La molècula FliG dins de l'anell C actua com un embragatge, facilitant el canvi entre el moviment cap endavant i cap enrere.

Els investigadors van investigar el mutant G215A de la molècula FliG, que provoca la rotació permanent del motor en sentit horari. A través del seu estudi, l'equip va descobrir que els canvis en l'estructura FliG i la interacció de les molècules d'aigua al seu voltant són responsables del moviment en sentit horari. Aquests canvis també es produeixen en la forma normal de FliG quan gira en sentit horari. Les diferències estructurals permeten als bacteris canviar entre el moviment cap endavant i cap enrere en resposta al seu entorn.

La comprensió de les propietats físiques de la proteïna FliG és un avenç en la comprensió del mecanisme molecular de la commutació rotacional en els motors. Les troballes aplanen el camí per al desenvolupament de motors compactes amb una major eficiència de conversió d'energia. Aquest coneixement es pot aplicar en el disseny de nanomàquines artificials que tinguin un control precís de la seva rotació. Aquests avenços tenen el potencial de revolucionar diversos camps, com la medicina i el disseny de la vida artificial.

L'estudi, publicat a iScience, marca un pas important en la nostra comprensió dels motors bacterians i les seves possibles implicacions per al desenvolupament de nanomàquines més eficients. Obre noves vies per a la investigació en nanotecnologia i enginyeria, oferint possibilitats interessants per a futurs avenços tecnològics.

font:

Tatsuro Nishikino et al. Els canvis en la xarxa hidrofòbica del domini FliGMC indueixen la commutació rotacional del motor flagel·lar, iScience (2023). DOI: 10.1016/j.isci.2023.107320 [Universitat de Nagoya]