La tecnologia d'ultrasons mostra una promesa per trencar "Forever Chemicals"

Els investigadors de la Universitat Estatal d'Ohio han fet un gran avenç a l'hora de trobar un mètode per trencar els enllaços forts dels "substàncies químiques per sempre" o PFAS (substàncies polifluoroalquil). Aquests productes químics tòxics es troben habitualment en articles quotidians com ara estris de cuina, cosmètics i embolcalls d'aliments i representen riscos potencials per a la salut dels humans.

Dirigit per la professora Linda Weavers, l'equip d'investigació va utilitzar la tecnologia d'ultrasons per emetre ones sonores a una freqüència ultrasònica. Aquestes ones sonores van crear petites bombolles conegudes com a "cambres de combustió", que van assolir temperatures de 10,000 Kelvin. Aquest procés, anomenat degradació ultrasònica, va trencar eficaçment els forts enllaços de fluor de les molècules de PFAS en compostos més petits.

Els mètodes de tractament anteriors tenien dificultats per trencar els compostos més petits de PFAS. Tanmateix, aquesta tècnica innovadora que utilitza tecnologia d'ultrasons va demostrar ser més eficient a l'hora de degradar els compostos més petits, tal com es va observar durant un període de tres hores.

Els investigadors van centrar els seus esforços en les aigües subterrànies contaminades amb escuma d'extinció d'incendis, on la contaminació amb PFAS és freqüent. Els resultats van mostrar que els compostos més petits es van degradar significativament més ràpidament que els més grans, cosa que indica el potencial de la tecnologia d'ultrasons com un enfocament més eficaç i respectuós amb el medi ambient per eliminar la contaminació amb PFAS.

Tot i que aquest descobriment és prometedor, el professor Weavers adverteix que l'eradicació completa dels "substàncies químiques per sempre" del medi ambient continua sent una tasca complexa. Les substàncies PFAS són generalitzades, cosa que fa que la seva eliminació sigui difícil. Tanmateix, creu que aquesta tecnologia d'ultrasons podria conduir al desenvolupament de petits dispositius de filtració d'aigua d'alta energia que es poden utilitzar a les llars quotidianes.

La investigació, publicada a The Journal of Physical Chemistry A, proporciona nous coneixements sobre la lluita contra la persistència de PFAS al medi ambient. Es necessiten més investigacions per trobar una manera econòmicament viable d'implementar aquesta tecnologia a més gran escala, amb l'objectiu de reduir la presència de "substàncies químiques per sempre" i salvaguardar la salut humana i el medi ambient.

