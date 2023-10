Segons un nou estudi, les estrelles podrien ser tallades per la meitat per "fulles relativistes"

Un nou estudi realitzat per investigadors del Centre de Cosmologia i Física de Partícules de la Universitat de Nova York suggereix que les estrelles es podrien tallar per la meitat per "palpes relativistes", que són fluxos de plasma ultrapoderosos formats per camps magnètics extremadament forts. Aquestes fulles que divideixen les estrelles podrien explicar algunes de les explosions més brillants de l'univers, conegudes com a explosions de raigs gamma (GRB).

Els GRB són explosions extraordinàriament poderoses al cel, però sovint es produeixen massa lluny perquè puguem observar-los amb detall. Es creu que aquests esclats són generats per forats negres o magnetars, que són estrelles de neutrons altament magnetitzades. No obstant això, l'esvaïment lent d'alguns GRB ha estat difícil d'explicar pels astrònoms.

En aquest nou estudi, els autors proposen que aquests GRB persistents poden resultar de la mort d'estrelles massives. Quan una estrella mor, el seu nucli s'enfonsa, formant una estrella de neutrons envoltada per capes d'hidrogen i heli. Mitjançant una ràpida compressió i rotació, aquesta estrella de neutrons pot adquirir un camp magnètic extremadament fort, convertint-lo en un magnetar.

L'entorn caòtic que envolta un magnetar nounat fa que el seu entorn sigui mogut d'una manera frenètica a causa de la radiació intensa i els camps magnètics. Investigacions anteriors suggereixen que com a resultat es forma un raig al llarg de l'eix de gir del magnetar. Tanmateix, els investigadors d'aquest estudi van descobrir que els camps magnètics del magnetar també poden produir ràfegues de radiació al llarg del seu equador.

Aquests esclats de radiació, modelats per les forces centrífugues de l'estrella en rotació, formen una fulla que es mou a través de l'estrella a gairebé la velocitat de la llum. L'energia transportada per aquesta "fulla relativista" és més gran que la d'una explosió de supernova i pot dividir efectivament l'estrella per la meitat mentre viatja cap a l'exterior. La fulla continua viatjant una distància important abans de perdre impuls, cosa que podria explicar l'esvaïment lent de certs GRB.

Durant el seu viatge, la fulla també acumula més material, amplificant el seu poder destructiu. A més, la fulla provoca inestabilitats dins de l'estrella mateixa, que porta a la seva desaparició definitiva.

Tot i que aquest estudi serveix per demostrar la plausibilitat de les fulles relativistes que expliquen els GRB, les futures investigacions pretén analitzar com evolucionen aquestes fulles al llarg del temps i entendre el procés de mort estel·lar associada a elles. En identificar les signatures clau d'aquest tipus d'explosió, els científics poden confirmar si els GRB observats anteriorment s'alineen amb aquest model.

Fonts: Centre de Cosmologia i Física de Partícules de la Universitat de Nova York, arXiv.org