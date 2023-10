United Launch Alliance està preparada per llançar el primer coet Vulcan la vigília de Nadal

By

Londres, 26 d'octubre de 2023 - United Launch Alliance (ULA), una empresa conjunta reconeguda entre Boeing i Lockheed Martin, ha anunciat oficialment els seus plans per començar el vol inaugural del molt esperat coet Vulcan la vigília de Nadal, segons informa CNBC. Tory Bruno, el CEO d'ULA, va revelar aquest apassionant desenvolupament durant la seva aparició a la cimera del Consell Executiu de Tecnologia de CNBC. La finestra de llançament està configurada per a anar del 24 al 26 de desembre.

ULA està gestionant amb diligència la construcció i la qualificació de l'etapa superior del coet Vulcan, amb una data prevista de finalització fixada per al novembre. Tanmateix, en cas de retards inesperats, ULA reprogramarà el llançament per al gener per garantir una missió perfecta i reeixida. El llançament de Vulcan ha trobat diversos contratemps a principis d'any, inclosa una explosió del motor durant les proves realitzades pel seu proveïdor, Blue Origin.

La innovadora missió Cert-1 serà l'empresa de debut del coet Vulcan i implicarà el transport d'un aterratge lunar comercial, desenvolupat per Astrobotic, juntament amb una càrrega útil per a Celestis. Aquesta càrrega útil excepcional servirà com a servei commemoratiu, portant les cendres estimades de persones que volien ser sepultades a l'eterna extensió de l'espai.

Després de l'èxit del llançament de Vulcan, ULA preveu múltiples llançaments per al 2024, amb una acceleració posterior de la freqüència de llançament fins a una programació quinzenal a la segona meitat del 2025. ULA recentment va aconseguir un contracte per llançar els satèl·lits Kuiper d'Amazon, donant lloc a un endarreriment equilibrat d'aproximadament 50-50 entre projectes governamentals i comercials.

Preguntes freqüents

1. Què és ULA?

United Launch Alliance (ULA) és una empresa conjunta entre els gegants aeroespacials Boeing i Lockheed Martin, especialitzada en serveis de llançament espacial. ULA és coneguda per desplegar coets i càrregues útils d'avantguarda a l'espai.

2. Què és el coet Vulcà?

El coet Vulcan és un vehicle de llançament espacial innovador desenvolupat per ULA. Representa la propera generació de coets dissenyats per lliurar diverses càrregues útils a l'òrbita, inclosos satèl·lits i naus espacials tripulades.

3. Quina és la missió Cert-1?

La missió Cert-1 fa referència al vol inaugural crucial del coet Vulcan. Transportarà un aterratge lunar comercial creat per Astrobotic, així com una càrrega útil commemorativa per a Celestis, que transportarà les cendres d'individus que desitjaven un lloc de descans celeste.

4. Quina és la finestra de llançament del coet Vulcan?

La finestra de llançament del coet Vulcan està programada del 24 al 26 de desembre. Tanmateix, en cas de circumstàncies imprevistes, el llançament es pot reprogramar per al gener per garantir una missió segura i reeixida.

5. Quins són els plans de llançament futurs d'ULA?

Després del debut del coet Vulcan, ULA té la intenció de realitzar múltiples llançaments el 2024, augmentant gradualment la freqüència de llançament cada dues setmanes per a la segona meitat del 2025. El recent contracte de llançament del satèl·lit Amazon Kuiper ha contribuït a una acumulació equilibrada de projectes governamentals i comercials.