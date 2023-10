L'empresa aeroespacial amb seu a Pittsburgh, Astrobotic, està preparada per fer història amb el llançament del seu primer aterratge lunar, que serà portat pel nou coet Vulcan Centaur de United Launch Alliance (ULA). El conseller delegat d'ULA, Tory Bruno, va anunciar durant la cimera del Consell Executiu de Tecnologia de CNBC que el llançament està previst entre el 24 i el 26 de desembre.

L'aterratge robòtic Peregrine d'Astrobotic estarà a bord del coet, juntament amb una càrrega útil de Celestis, una empresa que utilitza serveis de llançament per enviar les restes cremades a l'espai com a memorial. El llançament forma part d'un contracte de 79.5 milions de dòlars atorgat a Astrobotic per la NASA el 2019 a través de la iniciativa Commercial Lunar Payload Services. La missió té com a objectiu lliurar càrregues útils científiques a les regions del nord de la Lluna en nom de l'agència espacial.

Segons Bruno, la data específica de llançament es va escollir per consideracions científiques relacionades amb la mecànica orbital. Els requisits de la missió d'Astrobotic requereixen condicions d'il·luminació acuradament controlades i comunicació per ràdio contínua amb la xarxa de l'espai profund. Aquests factors restringeixen la finestra de llançament a només uns quants dies cada mes.

El viatge cap a aquesta fita no ha estat exempt de reptes. L'anunci inicial d'ULA com a proveïdor de llançament es va fer el 2019, amb una data de llançament prevista per al 2021. No obstant això, els retards tècnics amb el coet Vulcan, com l'explosió de l'etapa superior durant les proves al Marshall Space Flight Center de la NASA al març, van provocar contratemps. . Es van produir més retards a causa d'incidents de proves de motors de coets relacionats amb els motors BE-4 de Blue Origin. Malgrat aquests contratemps, ULA confia que al novembre finalitzaran les proves i la qualificació de l'etapa alta Vulcan.

Aquesta primera missió, coneguda com a Certificació-1, és un dels dos vols de certificació requerits per la Força Espacial. El llançament es farà des del complex de llançament 41 a l'estació de la força espacial de Cap Canaveral a Florida. ULA té plans ambiciosos per augmentar la cadència de llançament del Vulcan, amb l'objectiu d'un llançament cada dues setmanes a mitjans de 2025. La companyia espera que la demanda dels seus serveis de llançament provingui tant de clients governamentals com comercials, i la recent victòria del contracte d'Amazon per llançar una part de la seva mega-constel·lació d'Internet per satèl·lit Kuiper és un èxit notable.

FAQ:

1. Quan està programat el llançament de l'aterratge lunar d'Astrobotic?

L'aterratge lunar d'Astrobotic es llançarà entre el 24 i el 26 de desembre.

2. Quina és la finalitat del robot d'aterratge Peregrine?

L'aterratge lliurarà càrregues útils científiques a la part nord de la Lluna en nom de la NASA.

3. Per què es va escollir la Nit de Nadal com a data de llançament?

La data de llançament va ser determinada per factors científics relacionats amb la mecànica orbital i els requisits de la missió d'Astrobotic.

4. Quins reptes s'ha enfrontat ULA en el desenvolupament del coet Vulcan?

Els retards tècnics, inclosos incidents com una explosió de l'etapa superior i errors en les proves del motor de coets, han causat retards en el calendari de desenvolupament.

5. Quina és la importància de la primera missió, Certificació-1?

La Certificació-1 és un dels dos vols de certificació requerits per la Força Espacial.

Fonts:

– [Font 1]