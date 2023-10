El Lunar Lander d'Astrobotic es llançarà al Vulcan Centaur Rocket d'ULA

By

L'empresa Astrobotic, amb seu a Pittsburgh, es prepara per al llançament molt esperat del seu primer aterratge lunar amb l'avançat coet Vulcan Centaur de United Launch Alliance (ULA). El director general d'ULA, Tory Bruno, ha confirmat que el llançament està previst que tingui lloc entre el 24 i el 26 de desembre, marcant una fita important tant per a les empreses com per a la indústria espacial en conjunt.

El proper llançament és una part integral de la missió d'Astrobotic de lliurar càrregues útils científiques a la regió nord de la Lluna. L'aterratge robòtic Peregrine, desenvolupat per Astrobotic, tindrà una capacitat de càrrega útil de 120 quilos i donarà suport a la iniciativa de serveis de càrrega útil lunar comercial de la NASA. Aquesta iniciativa pretén fomentar el desenvolupament de l'exploració lunar associant-se amb empreses privades.

En una col·laboració innovadora, l'aterratge Peregrine d'Astrobotic també comptarà amb una càrrega útil allotjada de Celestis, una empresa dedicada a enviar petites porcions de restes cremades a l'espai com a servei commemoratiu. Aquesta associació única afegeix un element commovedor a la missió i destaca el reconeixement creixent de l'espai com a frontera final per a la memòria humana.

Tot i que la finestra de llançament coincideix amb la Nit de Nadal, el director general d'ULA, Tory Bruno, subratlla que el moment es basa en càlculs científics meticulosos. Els requisits de la missió dicten un control acurat de les condicions d'il·luminació i la necessitat d'una comunicació per ràdio constant amb la xarxa de l'espai profund. Aquests factors limiten la finestra de llançament a només uns quants dies cada mes, fent que el llançament de la Nit de Nadal sigui encara més significatiu.

ULA s'ha trobat amb contratemps tècnics en el desenvolupament de l'avançat coet Vulcan Centaur. No obstant això, l'empresa continua compromesa a garantir els màxims estàndards de seguretat i rendiment. El proper llançament representa una fita crucial per a ULA, ja que és un dels dos vols de certificació necessaris per complir els estrictes requisits de la Força Espacial dels Estats Units.

El llançament està previst que tingui lloc al complex de llançament 41 de l'estació de la força espacial de Cap Cañaveral a Florida. ULA té plans ambiciosos per al futur, amb l'objectiu d'augmentar la cadència de llançament del coet Vulcan Centaur a un llançament cada dues setmanes a mitjans de 2025. S'espera que aquest augment de la demanda provingui tant de clients governamentals com comercials, ja que ULA continua garantint contractes i col·laboracions amb actors clau del sector.

El primer llançament de l'aterratge lunar d'Astrobotic, en col·laboració amb ULA, obre el camí per a una futura exploració espacial i ofereix una perspectiva única sobre la importància de la Nit de Nadal com a data de llançament. Demostra les capacitats extraordinàries de les empreses privades per donar suport a la investigació científica, retre homenatge als éssers estimats i superar els límits de l'exploració humana més enllà de la Terra.

