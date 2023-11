Nou satèl·lit del Regne Unit per controlar el clima i els desastres naturals de la Terra

El Regne Unit està preparat per contribuir al desenvolupament d'una nova nau espacial dedicada al seguiment del canvi climàtic i els desastres naturals. Unint forces amb Portugal i Espanya en el projecte de la Constel·lació de l'Atlàntic, l'Agència Espacial del Regne Unit finançarà la construcció d'un satèl·lit buscador, destinat a recollir dades valuoses i actualitzades sobre les condicions ambientals de la Terra. La iniciativa, que va rebre 3 milions de lliures en finançament del govern del Regne Unit, no només ajudarà a la detecció i el seguiment de desastres naturals, sinó que també donarà suport als esforços per mitigar els riscos potencials.

El nou satèl·lit, una col·laboració amb Open Cosmos, una empresa amb seu al Harwell Space Campus d'Oxfordshire, contribuirà significativament a les iniciatives globals dirigides al canvi climàtic i l'ajuda en cas de desastres. També proporcionarà dades vitals per a indústries clau com l'agricultura i l'energia, millorant encara més les seves pràctiques de sostenibilitat. Andrew Griffith, ministre del Departament de Ciència, Innovació i Tecnologia, va posar èmfasi en el paper complicat que juga l'observació de la Terra a l'hora d'abordar els reptes globals urgents. Va remarcar que les dades de satèl·lit permeten una presa de decisions ràpida, alhora que impulsen diversos sectors de l'economia del Regne Unit.

En associar-se amb Open Cosmos i donar suport a les ambicions de Atlantic Constellation, el Regne Unit pretén aprofitar la tecnologia espacial per assolir objectius compartits. Aquesta cooperació no només crea noves oportunitats per al desenvolupament de competències futures, sinó que també genera perspectives laborals i, en definitiva, afavoreix el creixement econòmic dins del país. L'anunci de la participació del Regne Unit en el projecte coincideix amb l'inici de la Conferència Espacial del Regne Unit a Belfast, Irlanda del Nord, subratllant encara més el compromís del país per avançar en la investigació científica i l'exploració espacial.

Preguntes freqüents

Què és el projecte de la Constel·lació Atlàntica?

El projecte Atlantic Constellation és una iniciativa liderada per Portugal, Espanya i el Regne Unit per desenvolupar un grup de satèl·lits destinats a monitoritzar les condicions ambientals de la Terra, amb especial atenció al canvi climàtic i als desastres naturals.

Com contribuirà el nou satèl·lit als esforços pel canvi climàtic?

El nou satèl·lit, finançat pel govern del Regne Unit i desenvolupat en col·laboració amb Open Cosmos, proporcionarà dades actualitzades periòdicament sobre el clima de la Terra. Aquesta informació serà fonamental per entendre els patrons i tendències climàtiques, que, al seu torn, facilitaran la presa de decisions informades i la implementació d'estratègies efectives de mitigació del canvi climàtic.

Quines indústries es beneficiaran de les dades del satèl·lit?

Les dades del satèl·lit seran valuoses per a diverses indústries, com ara l'agricultura i l'energia. Millorarà les pràctiques agrícoles proporcionant informació sobre els patrons meteorològics i la gestió de la terra, contribuint en última instància a augmentar la productivitat i la sostenibilitat. A més, el sector energètic pot utilitzar les dades per optimitzar les operacions i respondre millor als reptes relacionats amb el clima.