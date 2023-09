Les poblacions d'ocells al Regne Unit s'enfronten a guanyadors i perdedors a mesura que el canvi climàtic s'apodera

Les poblacions d'ocells al Regne Unit estan experimentant canvis significatius a causa dels impactes del canvi climàtic, segons els científics. Mentre que algunes espècies estan prosperant, d'altres s'enfronten a greus descensos.

La pèrdua d'hàbitats naturals, l'ús de pesticides i els patrons meteorològics canviants contribueixen al declivi de les espècies d'ocells a Gran Bretanya. El British Trust for Ornithology informa que el nombre d'ocells salvatges ha disminuït en 73 milions des de 1970.

Els ocells migratoris, en particular, s'enfronten a reptes a mesura que naveguen per condicions meteorològiques extremes en diferents continents. El doctor Dave Leech, cap d'anellament del British Trust for Ornithology, destaca el canvi climàtic com una pressió important per a les aus migratòries. Han de tenir en compte les condicions climàtiques no només en els seus llocs de reproducció, sinó també en les seves zones d'hivernada i les regions per les quals passen durant la migració.

Algunes espècies s'estan adaptant al canvi climàtic. Els canyissars, per exemple, estan aprofitant els estius més llargs i calorosos per produir més descendència. De la mateixa manera, espècies com la curruca de Cetti estan ampliant la seva distribució cap al nord.

No obstant això, altres espècies, com ara el cucut i la curruca del salze, lluiten per fer front a l'escalfament del clima. Els cucuts, que estiuegen al Regne Unit, tenen dificultats per tornar d'Àfrica a causa de la manca d'aliments i la disminució del nombre.

La disminució de les poblacions d'ocells és una preocupació important tant per als entusiastes com per als conservacionistes. La pèrdua d'espècies icòniques com el cucut i el rossinyol podria tenir un profund impacte en les generacions futures, que potser mai tindran l'oportunitat d'escoltar les seves crides úniques.

No obstant això, els entusiastes dels ocells mantenen l'esperança que el canvi climàtic pugui provocar l'aparició de noves espècies al Regne Unit. Per exemple, espècies com el xanco d'ales negres i l'abellerol, que abans es veien poques vegades a les costes britàniques, ara fan les delícies dels observadors d'ocells.

Mitjançant una àmplia recollida i seguiment de dades, els científics esperen entendre millor els impactes del canvi climàtic sobre les poblacions d'ocells i desenvolupar estratègies per mitigar aquests canvis.

