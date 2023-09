Astrònoms turcs estudien el clúster obert NGC 2509 utilitzant dades de Gaia

By

Utilitzant dades del satèl·lit Gaia de l'ESA, astrònoms de la Universitat d'Istanbul han realitzat un estudi sobre el cúmul obert NGC 2509, proporcionant informació sobre els seus paràmetres estructurals i astrofísics. Els cúmuls oberts són grups d'estrelles que estan lligades gravitacionalment entre si i que es formen a partir del mateix núvol molecular gegant. NGC 2509, situat a la constel·lació de Puppis, és un cúmul obert d'edat mitjana que ha estat poc estudiat, amb moltes de les seves propietats encara incertes. Per investigar NGC 2509, els astrònoms van analitzar les dades astromètriques i fotomètriques de Gaia Data Release 3. Van separar els membres del cúmul de les estrelles de camp i van determinar paràmetres fonamentals més precisos de NGC 2509.

L'estudi va trobar que NGC 2509 té un moviment propi mitjà de -2.72 i 0.8 mas/any en ascensió recta i declinació, respectivament. La seva distància estimada és d'aproximadament 8,200 anys llum, i la seva edat probablement és d'1.5 milions d'anys. El radi límit del cúmul és d'uns 16.7 anys llum i l'envermelliment és de 0.1 mag. La metal·licitat de NGC 2509 es mesura a un nivell de 0.0152 dex, i la seva densitat estel·lar central és d'aproximadament 32.33 estrelles/arcmin².

Ampliar la llista de cúmuls galàctics oberts coneguts i estudiar-los en detall és crucial per millorar la nostra comprensió de la formació i l'evolució de la nostra galàxia. Aquest estudi contribueix al coneixement de NGC 2509 i proporciona informació valuosa sobre les seves propietats. La investigació i l'estudi posteriors dels clústers oberts continuaran descobrint més sobre la naturalesa intricada del nostre univers.

– T. Yontan et al, Astrophysical Parameters of the Open Cluster NGC 2509, arXiv (2023).

