Un nou estudi suggereix que el nucli de la Terra podria estar filtrant

Els investigadors darrere d'un estudi recent publicat a la revista Nature han trobat proves que el nucli de la Terra podria tenir fuites. L'estudi es va centrar en les antigues colades de lava de l'illa de Baffin a l'arxipèlag àrtic del Canadà, que contenien les proporcions més altes d'heli-3, heli-4 i un altre isòtop rar que s'hagi descobert mai a les roques volcàniques terrestres.

Els nivells elevats d'heli-3 suggereixen que els fluxos de lava s'originen a les profunditats del nucli de la Terra. Encara que no està clar el mecanisme exacte de com es produeix aquesta filtració, hi ha una hipòtesi que traces d'elements rars, com l'heli-3, poden filtrar-se fora del nucli i viatjar a la superfície de la Terra.

Aquesta troballa es basa en el coneixement previ que l'heli-3 està present a les roques de l'illa de Baffin. No obstant això, els investigadors volien determinar quant més alts eren els nivells en comparació amb els informes anteriors, donant suport encara més a la possibilitat d'una filtració del nucli.

Afortunadament, aquesta filtració no sembla ser perillosa actualment. Els investigadors han determinat que no hi ha prou àtoms d'heli-3 a les roques per suposar una amenaça, i com que l'heli-3 és un gas noble, no interacciona químicament amb altres elements. A més, la zona on les colades de lava arriben a l'illa de Baffin és extremadament remota, reduint el risc d'exposició humana.

El descobriment d'una possible filtració al nucli de la Terra planteja preguntes intrigants sobre la nostra comprensió del funcionament intern del planeta. Es necessitaran més investigacions per esbrinar el misteri que envolta aquest fenomen i determinar les seves implicacions per al nucli de la Terra.

Fonts:

- Natura (diari)

– Font de la imatge: Mariana Ianovska / Adobe