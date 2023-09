Sorgeixen preocupacions per a la missió Aditya L1 de l'Índia enmig dels riscos de tempesta solar

By

La publicació recent de la NASA d'un vídeo aterridor que mostra un potent núvol d'expulsió de massa coronal (CME) ha despertat preocupacions sobre els riscos potencials que pot trobar la missió Aditya L1 de l'Índia. Mentre l'Organització Índia d'Investigació Espacial (ISRO) espera amb impaciència l'èxit de la seva missió Sun, Aditya L1, els experts estan fent paral·lelismes amb els reptes als quals s'enfronta la missió Parker Solar Probe de la NASA.

La sonda solar Parker de la NASA ha estat fonamental per proporcionar informació valuosa sobre els impactes nocius de les tempestes solars. Les seves trobades properes amb el Sol han donat dades crucials sobre els fenòmens solars, contribuint a una millor comprensió dels seus efectes a la Terra. Observacions recents revelen que aquestes tempestes solars poden afectar el clima i desencadenar l'aparició d'aurores al voltant de les regions polars.

Malgrat navegar amb èxit una potent tempesta solar i recopilar dades solars importants, la sonda solar Parker ha subratllat els perills potencials als quals s'enfronten les missions de sondes espacials. Amb Aditya L1 de camí cap al punt Lagrange 1, on estudiarà el Sol, han sorgit la preocupació que pugui trobar-se amb reptes similars.

Els CME, immenses erupcions de l'atmosfera exterior del Sol, impulsen el clima espacial, que suposa un risc per als satèl·lits, les tecnologies de comunicació i les xarxes elèctriques de la Terra. La Parker Solar Probe tenia com a objectiu analitzar si els CME poden interactuar amb la pols planetària i predir patrons meteorològics espacials per salvaguardar el nostre planeta, les activitats humanes i els satèl·lits.

La pols interplanetària, que es troba a prop de planetes com la Terra, té un paper crucial en la comprensió de la velocitat amb què els CME viatgen del Sol a la Terra, permetent una previsió més precisa del seu impacte. Aquests fenòmens solars poden desplaçar la pols interplanetària fins a 6 milions de quilòmetres de distància de la Terra.

Tot i que persisteixen les preocupacions, és essencial tenir en compte alguns factors clau pel que fa a la missió Aditya L1. A diferència de la missió Parker, la nau espacial Aditya L1 es troba a una distància considerable del Sol, situant-se just per sobre d'1.5 milions de quilòmetres de la Terra. A més, la nau espacial està equipada amb capes protectores i materials especials per protegir-la de la radiació i els núvols CME.

Mentre Aditya L1 continua el seu viatge per l'espai profund, dirigint-se cap al punt de Lagrange, s'han pres precaucions per mitigar els danys potencials. L'ISRO de l'Índia es manté optimista sobre l'èxit de la seva missió enmig dels reptes que plantegen les tempestes solars.

