Científics de la Universitat de Bangor desenvolupen un petit combustible nuclear per alimentar petits reactors

Científics de la Universitat de Bangor han desenvolupat petites pastilles de combustible nuclear conegudes com a combustible triso que podrien revolucionar la nostra manera de pensar sobre l'energia nuclear. Aquests pellets, aproximadament de la mida de les llavors de rosella, estan dissenyats per alimentar un petit reactor de Rolls Royce. La universitat gal·lesa creu que aquest reactor podria tenir aplicacions a la Terra, bases lunars i fins i tot coets, gràcies a la seva petita grandària.

El combustible Triso, abreviatura de combustible de partícules isòtropes triestructurals, es va desenvolupar originalment als anys 1960. Consisteix en un nucli fet d'urani, carboni i oxigen, envoltat per tres capes de materials a base de carboni i ceràmica per contenir el material radioactiu. El Departament d'Energia dels Estats Units s'ha referit al combustible triso com "el combustible nuclear més robust de la terra".

A diferència del combustible nuclear tradicional, el combustible triso és autònom i no es fon ni allibera material radioactiu fins i tot quan s'exposa a temperatures extremes durant períodes prolongats. Els avenços recents han vist substituir el diòxid d'urani per oxicarbur d'urani als pellets, millorant encara més la seva estabilitat.

El desenvolupament de petits reactors alimentats amb combustible triso obre noves possibilitats per a l'energia nuclear en diversos camps. La petita mida del reactor el fa adequat per a aplicacions en bases lunars, a més de proporcionar una font d'energia compacta aquí a la Terra. A més, la naturalesa compacta del reactor el converteix en un candidat potencial per al seu ús en coets.

Si bé el combustible triso ja fa dècades que existeix, l'aplicació reeixida d'aquest combustible en un petit reactor per part de Rolls Royce és el que distingeix aquest projecte. Caldrà veure com es desplegarà la tecnologia i tot el seu potencial.

