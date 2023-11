El descobriment revolucionari il·lumina la naturalesa de Be Stars

Científics de la Universitat de Leeds han fet un descobriment innovador que podria remodelar completament la nostra comprensió de les estrelles Be, algunes de les estrelles més significatives i comunes de l'univers. Hipòtesis anteriors sostenien que les estrelles Be existeixen principalment en sistemes estel·lars dobles, però les noves proves suggereixen que en realitat poden formar part de sistemes estel·lars triples.

Dirigit pel Ph.D. l'estudiant Jonathan Dodd i el professor René Oudmaijer, els investigadors van utilitzar dades del satèl·lit Gaia de l'Agència Espacial Europea per analitzar el moviment d'aquestes estrelles pel cel nocturn. Les seves observacions van indicar que les estrelles Be tenen un percentatge de companys més baix del que s'esperava, la qual cosa va plantejar inicialment preguntes sobre la seva formació.

Tanmateix, una investigació addicional va revelar que a separacions més grans, la taxa d'estrelles acompanyants és similar entre les estrelles Be i altres estrelles B. Això va portar els investigadors a deduir que sovint hi ha una tercera estrella en aquests sistemes, cosa que va provocar que l'estrella acompanyant s'apropés a l'estrella Be. Aquesta proximitat permet la transferència de massa d'una estrella a l'altra, donant lloc a la formació del distintiu disc d'estrella Be.

Aquest descobriment desafia el consens anterior que els discos al voltant de les estrelles Be són causats únicament per la ràpida rotació de les mateixes estrelles. Tenint en compte la influència dels sistemes estel·lars triples, els científics han aprofundit en la nostra comprensió de la formació i l'evolució d'aquests objectes intrigants.

"El fet que no les veiem podria ser perquè ara són massa febles per ser detectades", diu l'investigador principal, el professor Oudmaijer, i suggereix que aquestes estrelles acompanyants poden haver-se tornat més petites i més febles després de ser despullades de la seva massa pel "vampir". Sigues estrella.

Aquesta investigació aporta una nova llum sobre la complexa dinàmica de les estrelles Be i posa de manifest la necessitat d'una investigació addicional sobre sistemes estel·lars múltiples. En ampliar el nostre coneixement d'aquestes estrelles massives, obtenim coneixements valuosos sobre els processos més amplis de l'evolució estel·lar.

FAQ

Què són les estrelles de Be?

Les estrelles Be són un subconjunt d'estrelles B que es caracteritzen per la presència d'un disc circumstel·lar fet de material gasós. Aquests discs s'assemblen als anells de Saturn al nostre propi sistema solar.

Quina importància té aquest descobriment?

El descobriment que les estrelles Be poden existir en sistemes estel·lars triples desafia els supòsits anteriors sobre la seva formació i evolució. Proporciona informació valuosa sobre la complexa dinàmica d'aquests objectes i aprofundeix en la nostra comprensió de l'evolució estel·lar de manera més general.

Com es va fer aquest descobriment?

Els investigadors van analitzar dades del satèl·lit Gaia de l'Agència Espacial Europea, que rastreja el moviment de les estrelles al cel nocturn. En observar els moviments de les estrelles Be, van poder inferir la presència d'una tercera estrella en molts casos, la qual cosa influeix en la formació del disc de l'estrella Be.

Quines implicacions té això per a futures investigacions?

Aquest descobriment obre noves vies per explorar la naturalesa de les estrelles Be i el paper de múltiples sistemes estel·lars en la seva formació. Es necessiten més investigacions per entendre completament la dinàmica d'aquests sistemes i els processos implicats en la transferència de massa entre estrelles.