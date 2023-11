El nou descobriment revela que les estrelles triples podrien transformar la nostra comprensió de les estrelles massives

Un nou estudi innovador dut a terme per científics de la Universitat de Leeds ha posat llum sobre un aspecte desconegut anteriorment de les estrelles massives Be. La investigació, dirigida per l'estudiant de doctorat Jonathan Dodd i el professor René Oudmaijer de l'Escola de Física i Astronomia, desafia la creença de llarga data que les estrelles Be existeixen principalment com a estrelles dobles, suggerint en canvi que podrien formar part de sistemes triples.

Les estrelles Be, un subconjunt d'estrelles B, es caracteritzen per la presència d'un disc de gas que les envolta, que recorda els anells de Saturn al nostre propi Sistema Solar. Tot i que aquestes estrelles es coneixen des de fa més d'un segle, els seus orígens han estat un misteri fins ara. El consens predominant entre els astrònoms era que els discs de gas es van formar a causa de la ràpida rotació de les estrelles Be, que al seu torn es va atribuir a les interaccions entre les estrelles en un sistema binari.

Tanmateix, els investigadors van descobrir proves que indicaven que les estrelles Be sovint existeixen com a part de sistemes triples en lloc de sistemes binaris. Mitjançant l'anàlisi de dades del satèl·lit Gaia de l'Agència Espacial Europea, van observar el moviment de les estrelles pel cel nocturn durant llargs períodes de temps. Aquesta minuciosa anàlisi va revelar oscil·lacions i espirals subtils en la trajectòria de les estrelles, cosa que indica la presència de companys addicionals.

Notablement, l'estudi va trobar que les estrelles Be semblen tenir una menor taxa de companys en comparació amb les estrelles B inicialment. Tanmateix, l'equip teoritza que aquesta discrepància es pot atribuir al fet que aquests companys s'han tornat massa febles per ser detectats. Una investigació posterior utilitzant un conjunt diferent de dades va confirmar que la taxa d'estrelles acompanyants entre les estrelles B i Be esdevé comparable a separacions més grans, cosa que suggereix la implicació d'una tercera estrella en molts casos.

Aquesta nova comprensió de la prevalença de sistemes triples entre les estrelles Be té implicacions de gran abast per a diversos camps de l'astronomia. Pot contribuir a la nostra comprensió dels forats negres, les estrelles de neutrons i fins i tot les fonts d'ones gravitatòries. El professor Oudmaijer suggereix que aquestes troballes proporcionen informació valuosa sobre els objectes que donen lloc a ones gravitatòries, com ara la fusió de forats negres i estrelles de neutrons. A més, el descobriment posa l'accent en la importància de considerar sistemes estel·lars triples en l'estudi de l'evolució estel·lar.

Aquesta investigació innovadora, finançada pel Science and Technology Facilities Council (STFC), va ser realitzada per un equip col·laboratiu de científics de la Universitat de Leeds, inclosos els estudiants de doctorat Jonathan Dodd i Isaac Radley, juntament amb el doctor Miguel Vioque de l'Observatori ALMA de Xile i la doctora Abigail Frost de l'Observatori Europeu del Sud de Xile.

Preguntes més freqüents (FAQ)

Què són les estrelles de Be?

Les estrelles Be són un subconjunt d'estrelles B que presenten un disc de gas característic que les envolta, semblant als anells de Saturn al nostre sistema solar.

Com es van formar les estrelles Be?

Fins a aquest recent descobriment, la formació de les estrelles Be havia estat un misteri en el camp de l'astronomia. Abans es creia que el disc de gas que envoltava aquestes estrelles era el resultat de la seva ràpida rotació, sovint causada per interaccions amb una estrella acompanyant en un sistema binari.

Què va descobrir l'estudi sobre Be stars?

L'estudi va trobar proves que les estrelles Be, que abans es pensava que existien principalment en sistemes binaris, es troben més freqüentment en sistemes triples. La presència d'una tercera estrella sovint obliga l'acompanyant a acostar-se a l'estrella Be, donant lloc a la transferència de massa i a la formació del disc de gas característic.

Quines són les implicacions d'aquest descobriment?

El descobriment de sistemes estel·lars triples entre les estrelles Be té implicacions importants per a diverses àrees de l'astronomia. Pot contribuir a la nostra comprensió dels forats negres, les estrelles de neutrons i les fonts d'ones gravitatòries. A més, destaca la importància de considerar els sistemes estel·lars triples en l'estudi de l'evolució estel·lar.