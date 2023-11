Les espècies de trilobits recentment descobertes donen llum a la geografia del món antic

Recentment s'ha fet un descobriment científic fascinant en una regió poc estudiada de Tailàndia. En aquesta zona s'han descobert deu espècies de trilobits, antigues criatures marines que van viure fa aproximadament 490 milions d'anys, fins ara desconegudes. Es creu que aquests trilobits recentment descoberts tenen implicacions importants per entendre la geografia del món antic.

Els trilobits, caracteritzats pels seus distintius caps en forma de mitja lluna i aparells respiratoris basats en cames, s'han extingit. Tanmateix, els seus fòssils proporcionen informació important sobre el passat de la Terra. La monografia de 100 pàgines publicada recentment en una revista britànica aprofundeix en els detalls d'aquestes espècies de trilobits recentment identificades. Una de les espècies ha estat batejada en honor a la princesa reial tailandesa Maha Chakri Sirindhorn, que reflecteix la seva dedicació al desenvolupament de les ciències a Tailàndia.

Els fòssils de trilobits es van trobar incrustats entre capes de cendra petrificada en pedra arenisca, anomenada toba, resultat d'antigues erupcions volcàniques que s'assentaven al fons del mar. A diferència d'altres tipus de roques o sediments, els tufs contenen cristalls de zircó. El zircó és un mineral molt durador que es va formar durant les erupcions volcàniques, el que el fa resistent a la calor, la intempèrie i l'erosió. Amb el temps, els àtoms d'urani dins d'aquests cristalls es desintegren per formar àtoms de plom, cosa que permet als investigadors determinar l'edat tant dels fòssils de trilobits com de la pròpia erupció volcànica.

El que fa que aquest descobriment sigui especialment significatiu és l'escassetat de tufs del període Cambrià tardà, que abasta des de fa 497 fins a 485 milions d'anys. Aquest període continua sent poc conegut a causa de la manca de formacions rocoses datades amb precisió a tot el món. No obstant això, els tufs trobats a Tailàndia no només proporcionen un mitjà per datar fòssils a la regió, sinó que també ofereixen informació sobre altres parts del món on existeixen fòssils similars dins de roques no datables.

Aquest descobriment ha ampliat la comprensió de les antigues configuracions continentals. Durant l'existència dels trilobits, la regió de Tailàndia es trobava als marges exteriors de Gondwanaland, un antic supercontinent que comprenia Àfrica, Índia, Austràlia, Amèrica del Sud i l'Antàrtida. Els investigadors, mitjançant l'estudi dels fòssils, pretenen determinar la posició precisa d'aquesta regió tailandesa en relació amb la resta de Gondwanaland, contribuint a reconstruir el trencaclosques de la geografia antiga de la Terra.

La revelació d'aquestes dotze espècies de trilobits que abans no s'havien vist a Tailàndia, però que es troben a altres llocs del món, dóna suport encara més a la creença que Tailàndia comparteix una connexió amb regions com Austràlia. Aquesta informació ajuda a millorar el coneixement dels enllaços del món antic i els patrons de migració de diferents espècies a través dels continents.

La importància d'aquest descobriment rau en el seu potencial per reconstruir la crònica del canvi evolutiu i les extincions. Mitjançant l'estudi d'aquests fòssils antics, els científics poden obtenir informació valuosa sobre la història del nostre planeta. Entendre millor el passat ens equipa per afrontar els reptes als quals ens enfrontem en un món que canvia ràpidament.

