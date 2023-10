El crani de Triceratops millor conservat trobat al Canadà ara es mostra

By

El Royal Tyrrell Museum d'Alberta mostra el crani de triceratops millor conservat i més complet que s'hagi trobat mai al Canadà. El crani forma part de l'exposició anual "Fòssils en focus" del museu, que destaca els descobriments importants i les noves investigacions.

El conservador de sistemàtica i evolució dels dinosaures del museu, Caleb Brown, va parlar de la raresa de trobar un crani de triceratops tan complet al Canadà. Tot i que són relativament comuns als Estats Units, trobar-ne un al Canadà és força rar.

El crani es va descobrir el 2014 durant una enquesta després de les inundacions del sud d'Alberta el 2013. Els tècnics el van recollir el 2015 juntament amb prop de 500 exemplars més de més de 200 nous jaciments fòssils. Brown descriu el crani com a "bell" i creu que és la millor troballa de la col·lecció.

El crani del triceratops, que mesurava aproximadament dos metres de llargada i amplada, es va trobar als contraforts del sud-oest d'Alberta, una zona on els fòssils de dinosaures són poc freqüents. Va passar diversos anys al laboratori preparant-se acuradament per a la investigació i la presentació.

El personal del museu va dedicar més de 6,500 hores durant set anys preparant el fòssil, que va rebre el sobrenom de "Cali" per la zona on es va trobar. Van treure més de 815 quilos de roca per exposar el crani. El propi crani pesa gairebé 500 quilos.

Es creu que el triceratops no estava completament desenvolupat, cosa que indica que tenia el potencial de créixer encara més si hagués sobreviscut més temps. Brown també va esmentar que hi haurà investigacions científiques relacionades amb la sortida del fòssil en el futur.

A més del crani del triceratops, l'exposició "Fòssils en focus" també inclou petjades de dinosaures, un altre crani de dinosaure amb banyes, un cocodril fòssil i fòssils vegetals.

Fonts: The Canadian Press