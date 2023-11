El nou descobriment desafia la comprensió convencional de les estrelles massives de Be

Un estudi recent realitzat per investigadors de la Universitat de Leeds ha revelat un descobriment innovador que podria remodelar la nostra comprensió de les estrelles Be massives. Contràriament a les suposicions anteriors que les estrelles Be existeixen principalment en sistemes binaris, la investigació suggereix que aquestes estrelles enigmàtiques formen més probablement part de sistemes estel·lars triples. Aquesta troballa, que es basa en dades recollides del satèl·lit Gaia, desafia les teories tradicionals de la formació estel·lar i té implicacions de gran abast per a la nostra comprensió de diversos fenòmens astronòmics, com ara forats negres, estrelles de neutrons i ones gravitacionals.

Conegudes pels seus característics discs de gas, les estrelles Be han continuat sent un misteri durant més d'un segle. El consens predominant entre els astrònoms ha estat que aquests discs de gas eren el resultat de la ràpida rotació de les estrelles Be que interactuaven amb una altra estrella en un sistema binari. Tanmateix, la nova investigació de la Universitat de Leeds proposa una explicació diferent.

L'investigador principal, el Sr. Dodd i el professor Oudmaijer, van utilitzar dades del satèl·lit Gaia per investigar el moviment de les estrelles a través del cel nocturn durant períodes prolongats. Mitjançant l'anàlisi de les trajectòries de les estrelles B (Mass Transfer) i les estrelles Be, van poder discernir una diferència significativa en la taxa d'acompanyants entre els dos grups. Sorprenentment, semblava que les estrelles Be tenien un percentatge més baix de companys, contràriament a les expectatives. Tanmateix, un examen posterior va revelar que aquesta discrepància es va deure a que una tercera estrella va influir en el sistema.

Els investigadors plantegen la hipòtesi que, en molts casos, una tercera estrella del sistema triple fa que l'estrella acompanyant s'apropi a l'estrella Be. Aquesta proximitat permet la transferència de massa entre les dues estrelles, donant lloc a la formació del disc de gas característic observat al voltant de les estrelles Be. Curiosament, això també podria explicar per què aquests companys ja no són detectables, ja que es tornen massa febles després de perdre una quantitat important de massa.

Les implicacions d'aquest descobriment s'estenen més enllà de l'estudi de les estrelles Be. Entendre les complexitats dels sistemes estel·lars triples i el seu paper en l'evolució estel·lar podria proporcionar informació valuosa sobre la naturalesa dels forats negres, les estrelles de neutrons i les fonts de les ones gravitatòries. Aquesta revelació arriba en un moment emocionant en què la investigació de les ones gravitacionals avança ràpidament i l'estudi de la binaritat en sistemes estel·lars és cada cop més crucial.

Tot i que calen més investigacions per confirmar i explorar les complexitats dels sistemes estel·lars triples, aquest estudi marca una fita significativa en la nostra comprensió de les estrelles massives Be i el seu lloc a l'univers. En desafiar els supòsits convencionals, els investigadors de la Universitat de Leeds han obert noves portes per descobrir els misteris dels objectes celestes i la seva evolució.