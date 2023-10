Transformar les aigües residuals en productes químics valuosos amb la llum solar

Investigadors de l'Institut de Tecnologia Avançada de Shenzhen i l'Institut de Tecnologia de Harbin han desenvolupat un mètode innovador per convertir els contaminants de les aigües residuals en productes químics valuosos mitjançant la llum solar. Aquest avenç podria revolucionar el camp de la fabricació de productes químics proporcionant un enfocament sostenible i respectuós amb el medi ambient.

Els processos tradicionals de fabricació de productes químics solen consumir energia i nocius per al medi ambient. Per abordar aquest problema, els investigadors van utilitzar biohíbrids de semiconductors, que combinen materials eficients de captació de llum amb cèl·lules vives, per aprofitar l'energia solar per a la producció química. Tanmateix, el repte era trobar una manera rendible i respectuosa amb el medi ambient per ampliar aquesta tecnologia.

L'estudi es va centrar a convertir els contaminants que es troben a les aigües residuals en biohíbrids semiconductors directament dins de l'entorn de les aigües residuals. Utilitzant el carboni orgànic, els metalls pesants i els compostos de sulfat presents a les aigües residuals com a matèries primeres, els investigadors van poder crear productes químics valuosos.

Les aigües residuals industrials són complexes i sovint tòxiques per a les cèl·lules bacterianes, cosa que dificulta la seva metabolització eficient. També conté alts nivells de sal i oxigen dissolt, que requereixen bacteris amb capacitats específiques. Per superar aquests reptes, els investigadors van seleccionar un bacteri marí de creixement ràpid anomenat Vibrio natriegens, que té una tolerància excepcional a l'alta concentració de sal i la capacitat d'utilitzar diverses fonts de carboni. Van dissenyar el bacteri per produir sulfur d'hidrogen, que va tenir un paper crucial en la creació de nanopartícules de CdS que absorbeixen la llum de manera eficient. Aquestes nanopartícules van permetre la producció de biohíbrids semiconductors, permetent als bacteris no fotosintètics utilitzar la llum per a la producció química.

El seu principal objectiu químic era el 2,3-butandiol (BDO), un producte químic valuós. Els resultats van mostrar que els biohíbrids activats per la llum solar van augmentar significativament la producció de BDO en comparació amb les cèl·lules bacterianes soles. El procés també va demostrar escalabilitat, amb una producció exitosa de BDO impulsada per l'energia solar a una escala substancial de 5 litres utilitzant aigües residuals reals.

La plataforma biohíbrida no només redueix la petjada de carboni i els costos del producte, sinó que també té un impacte ambiental global menor en comparació amb els mètodes tradicionals de fermentació bacteriana i de producció basats en combustibles fòssils. A més, aquests biohíbrids es poden produir utilitzant diverses fonts d'aigües residuals.

Aquesta investigació presenta una via prometedora per transformar els contaminants de les aigües residuals en productes químics valuosos mitjançant la llum solar, proporcionant una solució sostenible i ecològica per a la fabricació de productes químics.

Fonts:

- Pi, S. et al, Conversió de residus en químics impulsada pel solar per biohíbrids de semiconductors derivats d'aigües residuals, Nature Sustainability (2023). DOI: 10.1038/s41893-023-01233-2