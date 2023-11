La nova estratègia millora la conductivitat i l'estabilitat dels conductors de protons

Científics de l'Institut Tecnològic de Tòquio han descobert un enfocament innovador per millorar la conductivitat i l'estabilitat dels conductors de protons a temperatures intermèdies i baixes. Mitjançant el dopatge d'un donant d'un material mare amb vacants d'oxigen intrínsecs desordenats, en lloc del mètode de dopatge acceptor utilitzat habitualment, els investigadors van poder millorar considerablement la conductivitat i l'estabilitat dels protons dels conductors de protons de tipus perovskita. Aquest avenç obre noves possibilitats per al disseny de piles de combustible i d'electròlisi.

Les cèl·lules de combustible/electròlisi protòniques de ceràmica (o conductores de protons) (PCFC/PCEC) estan guanyant atenció com a tecnologia d'energia sostenible. Aquests dispositius tenen la capacitat de convertir l'energia química en electricitat i viceversa amb zero emissions a temperatures baixes o intermèdies. Tenen el potencial de servir com a fonts d'energia eficients per a diverses aplicacions. A diferència d'altres tipus de piles de combustible i electròlitzadors, els PCFC/PCEC no es basen en catalitzadors de metalls preciosos o aliatges cars, cosa que els fa més rendibles.

Fins ara, no hi ha hagut informes de conductors de protons amb alta conductivitat i alta estabilitat a temperatures intermèdies i baixes. Aquesta limitació, coneguda com la "bretxa de Norby", ha estat un repte per als científics durant molts anys. Tanmateix, el professor Masatomo Yashima i el seu equip de Tokyo Tech han desenvolupat una nova estratègia per superar aquesta bretxa.

En lloc d'utilitzar el dopatge acceptor, que introdueix impureses per crear vacants d'oxigen a la xarxa cristal·lina, els investigadors es van centrar en el dopatge dels donants. Dopant el material mare amb un dopant donant, van poder reduir l'efecte de atrapament de protons que es produeix amb el dopatge de l'acceptador. Això va provocar una alta conducció de protons i una major estabilitat.

Els experiments i les anàlisis teòriques de l'equip amb tècniques de simulació avançades van demostrar que el material dopat amb donants mostrava una conductivitat de protons excepcional a temperatures intermèdies i baixes. A més, va mostrar una gran estabilitat sota diverses atmosferes, cosa que el converteix en un candidat prometedor per a aplicacions pràctiques.

Aquest descobriment obre noves possibilitats per al desenvolupament de conductors de protons per a PCFC/PCEC amb un rendiment sense precedents. Les estratègies proposades pels investigadors i el descobriment del nou material tenen el potencial de tenir un impacte important en l'àmbit de l'energia i la ciència i tecnologia ambiental.

FAQ:

P: Què és el dopatge dels donants?

R: El dopatge del donant consisteix a incorporar un dopant a un material per augmentar la seva conductivitat elèctrica o modificar-ne les propietats.

P: Què és el dopatge de l'acceptador?

R: El dopatge acceptador és un mètode utilitzat per introduir impureses en un material per crear vacants d'oxigen i millorar la seva conductivitat.

P: Què són els conductors de protons?

R: Els conductors de protons són materials que poden transportar protons, permetent la conversió d'energia química en electricitat i viceversa a les piles de combustible i les d'electròlisi.

P: Què és la "bretxa de Norby"?

R: El "gap de Norby" es refereix a la manca de materials que presenten una alta conductivitat i estabilitat a temperatures intermèdies i baixes en els conductors de protons. Ha estat un repte per als científics del camp.