Principals destinacions turístiques d'hivern a Noruega

Quan planifiqueu un viatge d'hivern a Noruega, hi ha diverses destinacions que val la pena tenir en compte. Des de la capital àrtica de Tromsø fins a les estacions d'esquí de Lillehammer i Trysil, aquests llocs ofereixen experiències hivernals úniques que no us podeu perdre.

A Tromsø, la ciutat noruega més gran al nord del cercle polar àrtic, l'atracció principal són les aurores boreals. Moltes empreses turístiques ofereixen excursions per veure l'aurora boreal, però també és possible veure'ls des de la mateixa ciutat en una nit clara. Tromsø també ofereix una gran varietat d'activitats d'hivern durant el dia, com ara un telefèric que ofereix una vista impressionant de la ciutat.

Tot i que el nord és màgic durant l'hivern, no oblideu la capital d'Oslo. Tot i que les aurores boreals són menys freqüents a Oslo, la ciutat té una rica escena cultural amb museus, restaurants i una animada vida nocturna. El període previ al Nadal és un moment especialment especial per visitar, amb la ciutat adornada amb llums blanques i amb un mercat nadalenc de primer nivell. Per als amants dels esports d'hivern, l'Skimore Oslo ofereix pistes d'esquí a poca distància a peu de la ciutat i material de lloguer disponible.

Si l'esquí és el teu objectiu principal, Trysil és un refugi per als esquiadors amb la seva gamma de pistes, la seva zona infantil i les seves extenses pistes per a l'esquí de fons. El complex és fàcilment accessible des de l'aeroport d'Oslo amb trasllats en autocar que es poden reservar prèviament. Una altra estació d'esquí per a famílies que val la pena tenir en compte és Hemsedal, mentre que Lillehammer, coneguda per acollir els Jocs Olímpics d'hivern de 1994, ofereix pistes olímpiques i un Museu Olímpic Nacional.

Aquestes destinacions de viatge d'hivern a Noruega ofereixen alguna cosa per a tothom. Tant si voleu experimentar l'aurora boreal, explorar atraccions culturals o anar a les pistes, Noruega ho té tot a l'hivern.

