Nova odissea espacial: Tom Hanks coneix la tripulació d'Artemis 2 mentre la NASA es prepara per a la missió lunar

L'actor icònic Tom Hanks, conegut pel seu paper d'astronauta de la NASA a l'èxit de Hollywood de 1995 "Apollo 13", recentment va tenir l'oportunitat de conèixer la tripulació d'Artemis 2 d'astronautes de la vida real. Aquesta trobada va tenir lloc al Johnson Space Center de la NASA a Houston, on Hanks no només va posar amb la tripulació, sinó que també va visitar Mission Control i va conversar amb els astronautes de l'Expedició 70 a bord de l'Estació Espacial Internacional.

La tripulació d'Artemis 2, formada pels astronautes de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch, juntament amb Jeremy Hansen de l'Agència Espacial Canadenca, forma part de l'ambiciós pla de la NASA per reiniciar l'exploració de la lluna humana. Programada per a una missió al voltant de la Lluna no abans del 2024, aquests quatre astronautes estan preparats per fer la volta a la Lluna com a part dels esforços de la NASA per establir una presència lunar sostenible.

Els acords d'Artemis, un marc per a les normes d'exploració espacial pacífica, guiaran la col·laboració internacional de la NASA en aquestes missions lunars. Amb una coalició creixent de socis internacionals, la NASA pretén obrir el camí per a més exploracions espacials i descobriments científics més enllà del nostre planeta.

En preparació per a la seva propera aventura lunar, la tripulació de l'Artemis 2 va visitar recentment la instal·lació de muntatge Michoud de la NASA a Nova Orleans per revisar l'etapa principal del coet del sistema de llançament espacial (SLS). Aquest potent coet, juntament amb la nau espacial Orion, serà el mitjà pel qual la tripulació arribi a l'òrbita terrestre i, finalment, va a la Lluna.

L'entrenament i la preparació de la tripulació de l'Artemis 2 també impliquen familiaritzar-se amb la nau espacial Orion i els procediments mèdics. Aviat, participaran en un exercici de recuperació al mar, en col·laboració amb la NASA i la Marina dels EUA, per simular el seu retorn a la Terra després de la seva missió.

A mesura que la NASA continua reunint els components necessaris per a la missió Artemis 2, inclosos els motors RS-25 i els propulsors de coets sòlids bessons, l'emoció augmenta per al proper capítol d'exploració lunar. El programa Artemis representa el retorn de la humanitat a la Lluna i estableix les bases per a futures missions espacials que superaran els límits del coneixement i l'exploració humans.

FAQ

Qui és Tom Hanks?

Tom Hanks és un reconegut actor de Hollywood conegut per la seva versàtil varietat de papers i actuacions. A la comunitat espacial, és especialment famós per la seva interpretació de l'astronauta de la NASA Jim Lovell a la pel·lícula "Apollo 13".

Quina és la missió Artemis 2?

La missió Artemis 2 forma part del programa Artemis de la NASA, que té com a objectiu tornar els humans a la Lluna i establir una presència lunar sostenible. Artemis 2 implicarà una tripulació d'astronautes que volten per la Lluna i recopilaran dades valuoses per donar suport a futures missions lunars.

Què són els acords d'Artemisa?

Els acords d'Artemis són un acord i marc desenvolupat per la NASA per guiar la col·laboració internacional en l'exploració lunar. Aquests acords promouen l'exploració pacífica i cooperativa de l'espai i estableixen normes per compartir dades científiques, preservar el patrimoni espacial i garantir la seguretat dels astronautes.

Què és el coet Space Launch System (SLS)?

El coet Space Launch System (SLS) és un potent vehicle de llançament que està desenvolupant la NASA. Proporcionarà l'empenta i les capacitats necessàries per llançar missions tripulades més enllà de l'òrbita de la Terra, incloses les missions Artemis a la Lluna i les missions potencialment futures a Mart.

(Font: nasa.gov)