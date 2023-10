TOI-1801 b: Un mini-Neptú temperat en un sistema planetari jove

By

Anunciem el descobriment de TOI-1801 b, un fascinant mini-Neptú temperat que orbita al voltant d'una jove estrella nana M. Inicialment identificat com a candidat planeta TESS l'abril de 2020, TOI-1801 b té un període de 21.3 dies. Tanmateix, observacions posteriors a terra, inclosa la fotometria dins i fora del trànsit i mesures precises de velocitat radial, han revelat que el període real del planeta és de 10.6 dies.

Mitjançant aquestes observacions de seguiment, hem determinat que TOI-1801 b té una massa de 5.74 ± 1.46 M⊕ i un radi de 2.08 ± 0.12 R⊕. A partir d'aquestes mesures, podem inferir amb confiança que TOI-1801 b està compost predominantment d'aigua i roca, amb una quantitat insignificant (fins a un 2% en massa) d'hidrogen gasós a la seva atmosfera.

A més, l'edat del sistema, estimada en uns 900 milions d'anys, situa TOI-1801 b entre la població de joves exoplanetes en trànsit. Traçat al costat d'altres exoplanetes coneguts, TOI-1801 b destaca com un membre únic.

Al diagrama que il·lustra la relació massa-radi, les incerteses de TOI-1801 b es representen com a regions ombrejades de colors amb nivells de confiança. Els models de composició, representats per diferents línies de colors, proporcionen informació sobre l'estructura potencial de l'exoplaneta. Concretament, els panells central i dret mostren models de composició sense gas i amb embolcall de gas, respectivament. Les línies sòlides i de punts del panell dret indiquen diferents escenaris de temperatura per a l'embolcall del gas.

Com a referència, el diagrama també inclou la Terra i Neptú. A més, incloem B22 i M22 com a referències a causa dels resultats contradictoris publicats per al mateix planeta, que indiquen diferents mesures.

En conclusió, TOI-1801 b representa una addició interessant al nostre coneixement dels exoplanetes. La seva naturalesa temperada, la seva composició i la seva jove edat el converteixen en un objectiu convincent per a una investigació posterior. L'estudi en curs d'aquests exoplanetes contribueix a la nostra comprensió de la formació i l'evolució planetàries en diversos entorns més enllà del nostre sistema solar.

Definicions:

– TESS: Transiting Exoplanet Survey Satellite

– Nana M: Un tipus d'estrella de seqüència principal, també coneguda com a nana vermella, amb una massa entre 0.08 i 0.6 vegades la del Sol.

– Velocitat radial (RV): mesura del moviment d'una estrella cap a un observador o lluny d'ell mitjançant l'efecte de desplaçament Doppler.

– Massa i radi: La massa es refereix a la quantitat de matèria en un objecte, mentre que el radi mesura la distància des del centre fins a la superfície exterior.

– Línies d'isodensitat: Línies grises discontínues del diagrama massa-radi que representen línies d'igual densitat en diferents models de composició.

– Entropia específica: propietat termodinàmica que quantifica el desordre o l'aleatorietat d'un sistema.

– H2: Gas hidrogen molecular.

– CARMENES i HIRES: Instruments utilitzats per a mesures precises de velocitat radial.

Fonts:

– Barragán et al. (2022)

– El Mufti et al. (2023)

– Zeng et al. (2019)

– astro-ph.EP (identificador arXiv)