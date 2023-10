La necessitat urgent d'abordar el frau i la mala conducta en la investigació mèdica

En el seu nou llibre, "Trust in Medical Research", Warwick P. Anderson, professor emèrit de fisiologia i ciències biomèdiques a la Universitat de Monash a Austràlia, destaca el problema urgent del frau i la ciència de les escombraries en el camp de la investigació mèdica. Anderson reconeix que els científics sovint troben un repte admetre la presència de frau i mala conducta a la seva comunitat, preferint mantenir la visió idealista que la ciència és immune a aquests problemes.

Tot i que els errors no intencionats i la ignorància poden explicar alguns resultats de la investigació errònies, Anderson sosté que hi ha persones que intencionadament superen els límits, fabriquen dades i enganyen a la recerca d'ambicions personals i guanys financers. No obstant això, la comunitat científica no ha volgut discutir obertament el tema del frau en la investigació, que agreuja el problema perpetuant un cicle d'ignorància.

La revisió per iguals, la replicació d'experiments i la naturalesa autocorrectiva de la ciència sovint es presenten com a mecanismes eficaços per contrarestar el frau. Tanmateix, Anderson adverteix que la revisió per iguals no és infal·lible a l'hora de detectar investigacions fraudulentes, els estudis de rèplica reben poc suport dels finançadors i els resultats negatius de les rèpliques lluiten per publicar-se. En conseqüència, defensa que els científics participin en més debats sobre la mala conducta de la investigació per combatre el problema de manera eficaç.

Per abordar aquest problema, Anderson proposa que la investigació mèdica s'ha de transformar en una veritable professió. A diferència de camps com la medicina i l'odontologia, no hi ha programes de formació específics ni requisits d'acreditació per als investigadors mèdics. Anderson creu que la implementació de processos de certificació professional, estàndards de competència i directrius ètiques en investigació mèdica faria als investigadors responsables de les seves accions i protegiria la integritat de la professió.

Anderson reconeix la preocupació que la crítica interna pugui ser explotada pels crítics, inclosos els polítics, per soscavar la investigació científica i controlar el finançament. Tanmateix, subratlla que el risc a llarg termini d'inacció supera amb escreix aquestes preocupacions. Insta els científics a examinar críticament les pràctiques de recerca, les propostes de finançament i les publicacions i buscar activament solucions per abordar el frau i la mala conducta per salvaguardar la reputació de la investigació mèdica.

Font: llibre de Warwick Anderson, "Trust in Medical Research"

Nota: l'article font no proporciona cap URL.