L'evidència suggereix que els animals marins antics poden haver ajudat a donar forma a l'evolució de les neurones

Un estudi recent publicat a la revista Cell explora l'evolució de les neurones en animals, centrant-se en els placozous, animals marins de mida mil·limètrica. Investigadors del Centre de Regulació Genòmica de Barcelona han descobert que les cèl·lules secretores especialitzades que es troben en els placozous podrien ser potencialment les precursores de les neurones en animals més complexos.

Els placozous són criatures simples que no tenen parts del cos ni òrgans. Tenen aproximadament la mida d'un gran gra de sorra i s'alimenten d'algues i microbis en mars càlids i poc profunds. Es calcula que aquests animals van aparèixer per primera vegada a la Terra fa uns 800 milions d'anys i són un dels cinc llinatges principals d'animals.

Els investigadors van utilitzar diverses tècniques moleculars i models computacionals per mapejar els diferents tipus de cèl·lules dels placozous i entendre com van evolucionar. Van crear "atles cel·lulars" que els van permetre identificar grups o "mòduls" de gens associats a tipus cel·lulars específics. Comparant diferents espècies, van reconstruir com van evolucionar aquestes cèl·lules al llarg del temps.

L'estudi va revelar que els placozous tenen nou tipus de cèl·lules principals connectades per tipus cel·lulars intermedis que fan la transició entre ells. Aquestes cèl·lules creixen i es divideixen per mantenir l'equilibri necessari perquè l'animal es mogui i mengi. Curiosament, els investigadors van descobrir un grup diferent de cèl·lules peptidèrgiques en placozous que comparteixen similituds amb les neurones. Aquestes similituds no es van trobar en altres animals de ramificació primerenca com les esponges o les gelees de pinta.

Els investigadors van trobar que les cèl·lules peptidèrgiques dels placozous es diferencien de manera similar al procés de neurogènesi en animals més avançats. També tenen mòduls genètics necessaris per a la bastida presinàptica d'una neurona, que els permet enviar missatges. Tanmateix, no tenen els components necessaris per a l'extrem receptor d'un missatge neuronal o per conduir senyals elèctrics.

A més, l'estudi va demostrar que els tipus de cèl·lules placozous es comuniquen entre si mitjançant proteïnes específiques anomenades GPCR i neuropèptids, de manera similar a com es comuniquen les neurones mitjançant neuropèptids en diversos processos fisiològics.

Les troballes suggereixen que l'evolució de les neurones va començar fa uns 800 milions d'anys amb l'aparició de cèl·lules secretores als placozous. Amb el temps, aquestes cèl·lules van obtenir nous mòduls gènics que van permetre el desenvolupament de bastides postsinàptiques, axons, dendrites i canals iònics, donant lloc a la formació de neurones reals.

Aquest estudi il·lumina les primeres etapes de l'evolució de les neurones i proporciona informació sobre els orígens dels sistemes nervis complexos que es veuen en animals més avançats actuals.

