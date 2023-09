L'evolució de les neurones: coneixements dels placozous

By

Investigadors del Centre de Regulació Genòmica de Barcelona han fet un descobriment important sobre l'evolució de les neurones. Van centrar el seu estudi en els placozous, criatures marines de mida mil·limètrica, i van trobar que les cèl·lules secretores especialitzades en aquests animals antics podrien haver donat lloc a neurones en organismes més complexos.

Els placozous són criatures simples que van aparèixer per primera vegada a la Terra fa aproximadament 800 milions d'anys. Aquests animals diminuts no tenen parts del cos ni òrgans i sobreviuen pasturant amb algues i microbis. Els investigadors van descobrir que les cèl·lules peptidèrgiques dels placozous mostren senyals de neurogènesi i posseeixen mòduls gènics similars a les estructures neuronals presinàptiques. Aquestes cèl·lules també utilitzen un sistema de comunicació similar als processos impulsats per neuropèptids que es troben a les neurones.

L'estudi va implicar mapejar els diferents tipus de cèl·lules dels placozous i analitzar les seves característiques i mòduls genètics. La investigació va revelar que les cèl·lules placozous es diferencien de les cèl·lules epitelials progenitores mitjançant senyals semblants a la neurogènesi. També tenen mòduls genètics necessaris per a la bastida presinàptica d'una neurona. Tanmateix, no tenen els components per a l'extrem receptor d'un missatge neuronal i són incapaços de conduir senyals elèctrics.

Les similituds entre les cèl·lules peptidèrgiques dels placozous i les neurones són notables. Aquestes cèl·lules tenen moltes característiques comunes amb les cèl·lules neuronals primitives, cosa que suggereix que poden ser un pas evolutiu cap al desenvolupament de les neurones.

Aquest descobriment desafia les nocions anteriors sobre l'evolució de les neurones i suggereix que els fonaments de les neurones es van començar a formar fa 800 milions d'anys. Des d'un punt de vista evolutiu, les primeres neurones poden haver començat com a cèl·lules secretores peptidèrgiques similars a les que es troben als placozous. Amb el temps, aquestes cèl·lules van obtenir nous mòduls genètics i van evolucionar cap als complexos sistemes neuronals observats en animals més avançats.

Tot i que encara queda més per aprendre sobre la història evolutiva dels sistemes nerviosos, aquesta investigació proporciona informació valuosa sobre els orígens de les neurones. La presència de similituds moleculars entre cèl·lules placozous i neurones planteja preguntes sobre la trajectòria de l'evolució de les neurones i les característiques úniques de diferents llinatges animals.

Font: Centre de Regulació Genòmica