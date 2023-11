Les petites perles milloren l'estabilitat de l'enzim per a la biocatàlisi

Investigadors del Departament de Biologia de la Universitat de Ruhr de Bochum a Alemanya han descobert un nou mètode per protegir els enzims i millorar la seva estabilitat durant la biocatàlisi impulsada per plasma. Els enzims són coneguts per la seva capacitat de convertir substrats en productes valuosos, però sovint són susceptibles de destrucció quan s'exposen als plasmes. Tanmateix, en unir enzims a petites perles, els investigadors van poder protegir-los dels efectes nocius del plasma, mantenint-los actius fins a 44 vegades més temps.

El plasma, un gas energitzat, s'utilitza normalment com a co-substrat en la biocatàlisi per impulsar reaccions enzimàtiques. En aquest estudi, els investigadors es van centrar a utilitzar plasmes tècnics per convertir un substrat en un producte més valuós mitjançant l'ús d'enzims que utilitzen peròxid d'hidrogen. Van seleccionar un enzim model anomenat peroxigenasa no específica (AaeUPO) del fong comestible Agrocybe aegerita.

El repte clau que van enfrontar va ser la ràpida inactivació dels enzims durant el tractament amb plasma. Per solucionar-ho, els investigadors van utilitzar la tècnica d'immobilització d'enzims unint els enzims a petites perles amb una superfície porosa. Les perles, a causa de la gravetat, es van assentar al fons del reactor, creant una zona protectora entre el plasma i els enzims.

Els investigadors van provar diversos tipus de perles amb diferents propietats superficials i recobriments. Després d'immobilitzar els enzims de les perles, els van exposar al plasma durant diverses durades i van comparar la seva activitat amb controls no tractats. Els resultats van mostrar que les perles amb superfícies de resina, especialment les perles amino i epoxi-butil, van donar els millors resultats, cosa que indica un fort enllaç covalent entre els enzims i el material portador.

A més, en estendre el tractament amb plasma per als candidats més prometedors fins a una hora, els investigadors van aconseguir un augment de 44 vegades en l'estabilitat de l'enzim. Aquest avenç obre noves possibilitats per combinar enzims amb plasmes tècnics en aplicacions futures.

En general, el descobriment d'aquesta tècnica innovadora que utilitza petites perles no només protegeix els enzims, sinó que també millora la seva estabilitat durant la biocatàlisi impulsada per plasma. Aquest avenç pot conduir al desenvolupament de processos biocatalítics més eficients i sostenibles per a diverses indústries, com ara la farmacèutica, la biotecnologia i la química fina.

Preguntes més freqüents (FAQ)

P: Què és la biocatàlisi?

R: La biocatàlisi és l'ús de catalitzadors naturals, com ara enzims, per dur a terme reaccions químiques en diversos processos industrials.

P: Què són els plasmes?

R: Els plasmas són gasos energitzats que contenen diverses espècies reactives, com ara peròxid d'hidrogen, i que s'utilitzen com a co-substrats en reaccions biocatalítiques.

P: Què és la immobilització enzimàtica?

R: La immobilització enzimàtica fa referència a la tècnica d'unir enzims a un suport sòlid, com ara perles, per millorar-ne l'estabilitat i facilitar-ne la reutilització en biocatàlisi.

P: Com la immobilització de les perles protegeix els enzims durant el tractament amb plasma?

R: La immobilització de les perles crea una barrera física entre el plasma i els enzims, protegint-los dels efectes destructius i augmentant la seva estabilitat.

P: Com beneficia aquesta innovació a la biocatàlisi?

R: En preservar l'activitat enzimàtica durant períodes més llargs, aquesta innovació permet processos biocatalítics més eficients i sostenibles, que condueixen a la producció de substàncies valuoses en indústries com la farmacèutica i la biotecnologia.