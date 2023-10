Explorant les lleis de conservació en mecànica quàntica

Les lleis de conservació són principis fonamentals de la física que descriuen la preservació de determinades quantitats o propietats en sistemes físics aïllats al llarg del temps. Aquestes lleis, que inclouen la conservació de la massa-energia, el moment i la càrrega elèctrica, són crucials per entendre el comportament de l'univers. Determinen els processos que poden o no ocórrer a la natura. Per exemple, la conservació del moment revela que la suma de tots els moments es manté constant en un sistema tancat abans i després d'un esdeveniment, com ara una col·lisió.

Tot i que les lleis de conservació estan ben establertes en la mecànica clàssica, es tornen més intrigants en l'àmbit de la mecànica quàntica. En mecànica quàntica, els teoremes de conservació es deriven de principis com les simetries dels sistemes físics, a diferència de la mecànica clàssica on s'assumeixen des del principi.

En un nou estudi publicat a Proceedings of the National Academy of Sciences, els investigadors van desenvolupar un experiment mental per explorar més les lleis de conservació de la mecànica quàntica. Els experiments de pensament, escenaris hipotètics utilitzats per explorar les conseqüències de les teories i els principis, proporcionen noves idees sobre la naturalesa de la mecànica quàntica.

L'experiment mental creat pels investigadors implica dos personatges, Alice i Bob, asseguts en cadires amb les rodes enfrontades. Quan s'empenyen mútuament, es mouen en direccions oposades a la mateixa velocitat, donant lloc a una suma constant de velocitats igual a zero. Això demostra la conservació de l'impuls dins del regne quàntic.

La importància d'aquest experiment mental s'estén més enllà del seu escenari específic. Il·lustra l'aplicabilitat universal de les lleis de conservació, que inclou escenaris amb masses variables, moviment inicial i interaccions complexes. Les lleis de conservació sorgeixen de les simetries que es troben a la natura, i la seva predictibilitat es manté independentment dels detalls específics de les interaccions.

En mecànica quàntica, però, les lleis de conservació tradicionals s'enfronten a reptes. Mesurar una quantitat específica en un sistema quàntic pertorba el sistema, alterant fonamentalment la seva evolució posterior. Per superar aquest repte, els investigadors van dissenyar una configuració experimental que implicava preparar un sistema quàntic en un estat inicial específic i mesurar una quantitat conservada immediatament després de la preparació. Després van permetre que el sistema evolucionés sense cap mesura, revelant que la conservació del moment angular persisteix fins i tot en casos individuals.

Aquest estudi contribueix a una comprensió més profunda dels principis subjacents de la mecànica quàntica i les lleis de conservació que regeixen el comportament dels sistemes quàntics. Explorant aquestes lleis mitjançant experiments de pensament i configuracions experimentals innovadores, els científics poden continuar desvelant els misteris del regne quàntic.

Fonts:

– Títol: Lleis de conservació en mecànica quàntica explicades en experiments

Font: Actes de l'Acadèmia Nacional de Ciències

Autors: George Zaharia, Markus S. Kirschner, Sandu Popescu

Data: novembre de 2020