El misteri de les primeres galàxies brillants resolt: formació d'estrelles explosives

El telescopi espacial James Webb (JWST) va capturar recentment imatges d'algunes de les galàxies més primerenques de l'univers, que es van formar en pocs centenars de milions d'anys després del Big Bang. Aquestes galàxies semblaven massa brillants, massa grans i massa evolucionades per a la seva edat, desafiant el model estàndard de la cosmologia. Tanmateix, una nova investigació publicada a The Astrophysical Journal Letters suggereix que la formació d'estrelles explosives, un fenomen que implica períodes curts i intensos de naixement i mort estel·lar seguits de fases més llargues i tranquil·les, pot explicar aquest misteri.

Els investigadors van utilitzar simulacions informàtiques avançades del projecte Feedback of Relativistic Environments (FIRE) per investigar aquest problema. Les simulacions van revelar que la formació d'estrelles explosives podria explicar la sorprenent brillantor observada a les primeres galàxies capturades per JWST. La formació d'estrelles explosives és freqüent a les galàxies de poca massa i es caracteritza per esclats de formació estel·lar seguits d'explosions de supernoves, que expulsen gas que després torna a caure per formar noves estrelles. Tanmateix, quan les galàxies es tornen prou massives, la seva gravetat manté la galàxia unida i la porta a un estat estacionari, evitant l'ejecció de gas.

Si es confirma, aquesta explicació evitaria la necessitat de revisions o ajustos al model estàndard de cosmologia. Les troballes aporten llum sobre la física de l'alba còsmica i desafien les especulacions anteriors sobre l'univers primerenc. En proporcionar proves observacionals sòlides, el JWST ha augmentat molt la nostra comprensió dels detalls físics de les galàxies i ens permet revisar i estudiar la física de l'univers primerenc.

Fonts:

– The Astrophysical Journal Letters

– Guochao Sun, becari postdoctoral a la Northwestern University

– Claude-André Faucher-Giguère, astrònom de la Northwestern University