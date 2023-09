Presentació de Find Starlink: una eina per fer un seguiment i visualització de satèl·lits Starlink en temps real

Alguna vegada us heu preguntat si podeu detectar els satèl·lits Starlink d'Elon Musk des de la vostra ubicació? Gràcies a una nova eina anomenada Find Starlink, ara podeu seguir i veure aquests satèl·lits en temps real. Tot i que el mapa Starlink ha estat disponible per al públic durant un temps, es va utilitzar principalment per comprovar la cobertura en àrees específiques. Tanmateix, Find Starlink fa un pas més enllà permetent als usuaris veure la visibilitat dels satèl·lits, els temps de visualització òptims i els valors de brillantor associats en funció de la seva ubicació o coordenades.

Un dels aspectes més fascinants de l'observació dels satèl·lits Starlink és el seu aspecte. Quan s'agrupen, formen una sèrie de llums que recorren el cel nocturn. A diferència d'altres satèl·lits que apareixen com a punts de llum individuals, la constel·lació Starlink crea una visualització fascinant.

Find Starlink recorda als usuaris que, tot i que un satèl·lit pot semblar a la part superior, perdre'n un grup és força comú. Aquests satèl·lits es mouen a una velocitat sorprenent de 300 milles per minut, cosa que fa que sigui fàcil de perdre'ls fins i tot si feu el temps de visualització correctament. Per tant, no et desanimis si no els veus de seguida.

És important tenir en compte que Find Starlink és una eina independent i no està oficialment afiliada a SpaceX o Starlink. En canvi, utilitza coordenades per seguir els camins d'aquestes megaconstel·lacions mentre orbiten la Terra.

Si us interessa presenciar la meravella dels satèl·lits Starlink d'Elon Musk, proveu Find Starlink. Introdueix la teva ubicació o les teves coordenades i descobreix quan i on pots veure aquestes fascinants llums que surten pel cel.

Fonts: Cap